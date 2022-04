By election Results 2022 Update : कोल्हापूर उत्तर विधानसभा पोटनिवडणुकीसह (Kolhapur by Election Result 2022) आज पश्चिम बंगालमधील आसनसोल लोकसभा मतदारसंघ (Asansol Lok Sabha constituency), बल्लीगंज विधानसभा मतदारसंघासह छत्तीसगड आणि बिहारमधील एका एका विधानसभेच्या जागेसाठी झालेल्या पोटनिवडणुकीची आज मतमोजणी करण्यात आली आहे. यामध्ये भाजपची कामगिरी अत्यंत निराशाजनक राहिली. जवळपास सर्वच जागांवर भाजप पिछाडीवर होता. पश्चिम बंगालच्या अनसोलमधून शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) आणि बल्लीगंगेमधून बाबुल सुप्रियो (Babul Supriyo) विजयी झालेत. तर महाराष्ट्रात कोल्हापूर उत्तरमध्ये काँग्रेसच्या उमेदवार जयश्री जाधव (Jayashree Jadhav) यांनी भाजपचे उमेदवार सत्यजीत कदम (Satyajeet Kadam) यांचा पराभव केला आहे.Also Read - Kolhapur by Election Result 2022: कोल्हापूर विधानसभा पोटनिवडणुकित महाविकास आघाडीची बाजी, काँग्रेसच्या जयश्री जाधव विजयी!

अनसोलमध्ये तृणमूलचा ऐतिहासिक विजय

दुसरीकडे बश्चिम बंगालमध्येही तृणमूल काँग्रेसने ऐतिहासिक विजय मिळवला आहे. आसनसोल लोकसभा पोटनिवडणुकीत टीएमसीच्या शत्रुघ्न सिन्हा यांनी 2 लाख मतांच्या फरकाने ऐतिहासिक विजय नोंदवला. आसनसोल लोकसभा मतदारसंघात टीएमसीने विजय मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी या मतदारसंघात 2014 आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत बाबुल सुप्रियो भाजपच्या तिकिटावर विजयी झाले होते. त्यापूर्वी ही जागा माकपकडे होती. Also Read - Kolhapur by Election Result 2022: कोल्हापूर उत्तर विधानसभा पोटनिवडणुकित काँग्रेसचं पारडं जड, 11 फेऱ्यांमध्ये जयश्री पाटील आघाडीवर!

West Bengal CM & TMC chief Mamata Banerjee thanks the electors of Asansol Parliamentary Constituency and Ballygunge Assembly Constituency "for giving decisive mandate to AITC party candidates" Party's Shatrughan Sinha leading from Asansol & Babul Supriyo leading from Ballygunge. pic.twitter.com/6MXciCs2oi — ANI (@ANI) April 16, 2022

Also Read - Kirit Somaiya अडचणीत, INS Vikrant फंड प्रकरणी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल!

कोल्हापूरमध्ये महाविकासआघाडीचे वर्चस्व

प्रतिष्टेच्या बनलेल्या कोल्हापूर उत्तर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. या निवडणुकीत विजय मिळवण्यात भाजपला अपयश आले आहे. या निवडणुकीत सत्तेतील महाविकास आघाडीने (Mahavikas Aghadi) बाजी मारली आहे. काँग्रेसच्या उमेदवार जयश्री जाधव यांनी भाजपचे सत्यजीत कदम यांना पराभूत केले आहे. विशेष म्हणजे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil) आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्टेची बनवली होती. त्यामुळे हा भाजपला मोठा धक्का मानला जात आहे. ही मतमोजणी 26 फेऱ्यांमध्ये पार पडली. त्यात जयश्री जाधव यांनी पहिल्या फेरीपासूनच आघाडी मिळवली होती ती शेवटपर्यंत कायम राहिली.