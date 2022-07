CA Final Result 2022: चार्टर्ड अकाउंट्सच्या (Chartered Accountant) परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडियाने (ICAI) मे 2022 मध्ये झालेल्या परीक्षेचा निकाल (CA Final Result )ऑनलाईन जाहीर केला आहे. सीए फायनल आणि फाउंडेशन परीक्षेचा निकाल ICAI चे अधिकृत संकेतस्थळ icai.nic.in वर प्रसिद्ध झाला आहे.Also Read - Petrol Diesel Prices Cut : आजपासून राज्यात पेट्रोल-डिझेल स्वस्त, जाणून घ्या तुमच्या शहरातील नवे दर

सीए फायनल 2022 चा निकाल सकाळीच जाहीर केला. तसं पाहिलं तर निकाय सायंकाळपर्यत जाहीर होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु त्या आधीच निकाल जाहीर झाल्याने उमेदवारांमध्ये उत्साह पाहायला मिळत आहे. ICAI कडून निकालासोबत उमेदवारांची गुणवत्ता यादी देखील प्रसिद्ध कण्यात आली आहे. निकालाची आज जाहीर होईल, अशी आधीच माहिती मिळाली होती. अपेक्षेप्रमाणे ICAI ने ऑनलाईन निकाल जाहीर केला आहे. दरम्यान, CA ची अंतिम परीक्षा 14 ते 29 मे 2022 या कालावधीत देशभरातील विविध परीक्षा केंद्रांवर घेण्यात आली होती. Also Read - Sushmita Sen-Lalit Modi Pics: ललित मोदी यांनी आईच्या मैत्रिणीसोबतच थाटला होता संसार, आता सुष्मिता सेनसोबत गुटूर गू...

उमेदवारांना निकाल पाहाण्यासाठी ICAI च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. याशिवाय उमेदवारांना icaiexam.icai.org आणि caresults.icai.org वर देखील निकाल पाहाता येईल. निकाल पाहाण्यासाठी विद्यार्थ्यालाआयडी आणि पासवर्ड द्यावा लागेल. Also Read - World Youth Skills Day 2022: बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी साजरा केला जातो जागतिक युवा कौशल्य दिन, जाणून घ्या महत्त्व आणि इतिहास

Results of the ICAI Chartered Accountants Final Examination held in May 2022 have been declared.

To check results please visithttps://t.co/A1v3YCy9DO pic.twitter.com/ZpigmTkMbu

— Institute of Chartered Accountants of India – ICAI (@theicai) July 15, 2022