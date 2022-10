Car Colour : दिवाळीत (Diwali Festival 2022) बहुतांश लोक नवी (New Car) किंवा सेकंडहँड कार (Second Hand Car) खरेदी करतात. कोणत्या कंपनीची कार घ्यायची ? ती पेट्रोल, डिझेल की सीएनजी? तिचा मायलेज किती? आपल्या बजेटमध्ये बसणार का? असे प्रश्न कार खरेदी करताना बहुतेकांना पडत असतात. पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे कार खरेदी करताना प्रत्येकजण आधी कारचा रंग (Car Colour) विचारात घेतात. काही लोक पांढऱ्या रंगाला (White Car) जास्त प्राधान्य देतात तर काही लोकांना गडद रंगाच्या (Dark Colour) कार आवडतात. परंतु, तुम्हाला माहित आहे का? कोणत्या रंगाच्या कारला (Car color and crash risk). अपघाताचा जास्त धोका असतो. याबाबत वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने (World of Statistics Report) आपला अहवाल दिला आहे.Also Read - Diwali 2022: दिवाळीत फराळ खा पण या टिप्स नक्की फॉलो करा, वजन वाढण्याचे नो टेन्शन!

गडद रंगाच्या म्हणजेच डार्क कलरच्या कारला अपघाताचा जास्त धोका असतो, असे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सने आपल्या ट्विटर अकाऊंटवर याबाबत माहिती दिली आहे.

वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालानुसार, काळ्या रंगाच्या कारला अपघात होण्याची सगळ्यात जास्त शक्यता असते. काळ्या रंगाच्या कारला अपघात होण्याची शक्यता 47 टक्के आहे. तर राखाडी रंगाच्या कारला 11 टक्के, सिल्व्हर रंगाच्या कारला 10 टक्के, लाल रंगाच्या कारला 7 टक्के अपघाताचा धोका आहे. तर पांढऱ्या रंगाच्या कारला अपघाताचा कमी धोका असतो, असे देखील अहवालात सांगितलं आहे.

वर्ल्ड ऑफ स्टॅटिस्टिक्सच्या अहवालात म्हटलं आहे, की पांढऱ्या रंगाच्या कारला अपघाताच सर्वात कमी धोका आहे. यानंतर पिवळा, नारंगी आणि सोनेरी रंगाच्या कारला देखील अपघाताची भीती कमी असते.

Car color and crash risk:

Black – 47% more likely

Grey – 11% more likely

Silver – 10% more likely

Blue – 7% more likely

Red – 7% more likely

Car colors with the least accidents:

White

Yellow

Orange

Gold

