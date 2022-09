CBI Arrests Sanjay Pandey: बेकायदेशीरपणे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टॅपिंग प्रकरणी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त (Former Mumbai Police Commissioner) संजय पांडे यांना सीबीआयने अटक केली आहे. पांडे न्यायालयात हजर केल्यानंतर दिल्ली न्यायालयाने त्यांना चार दिवसांची सीबीआय कोठडी (Sanjay Pandey In CBI custody) सुनावली आहे. या प्रकरणी तपास सुरू ठेवण्यासाठी सीबीआयकडे पुरेसे कारण आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.यापूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने त्यांना एनएसई को-लोकेशन आणि फोन टॅपिंग प्रकरणात (NSE co-location and phone tapping case) अटक केली होती.Also Read - NSE Phone Tapping Case : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांना अटक, काय आहे प्रकरण?

#UPDATE | A Delhi Court grants 4-day CBI remand of Sanjay Pandey to CBI and states that CBI has sufficient grounds to proceed with the investigation https://t.co/XFZBiSmlrd

— ANI (@ANI) September 24, 2022