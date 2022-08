CBI Raid : दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री (Delhi Deputy CM) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांच्याविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. तब्बल 14 तास सीबीआयच्या पथकाने (CBI Team) मनीष सिसोदियांच्या घराची छाडाछडती (CBI Raid) घेतली. सकाळी आठ वाजल्यापासून सीबीआयचे अधिकारी तपास करत होते. अखेर या तपासानंतर त्यांनी रात्री मनीष सिसोदियांविरोधात गुन्हा दाखल केला. दिल्ली सरकारने (Delhi Government) नुकताच मागे घेतलेल्या मद्य धोरण घोटाळ्यासंदर्भात सीबीआयने सिसोदीयांच्या घरी छापेमारी केली. सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्या घरासह 21 ठिकाणी छापेमारी केली.Also Read - Cheteshwar Pujara: लंडन वनडे कपमध्ये कमाल करतोय चेतेश्वर पुजारा; साथीदार अलीचीही जोरदार फटकेबाजी!

दिल्ली सरकारने नुकताच मागे घेतलेल्या मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने मनीष सिसिदियांसोबत 15 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. या घोटाळ्यामध्ये सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांना मुख्य आरोपी म्हटले आहे. तसंच सीबीआयने मनीष सिसोदिया यांच्यावर गुन्हेगारी कट आणि खात्यांमध्ये फेरफार केल्याचा आरोपही केला आहे. त्यामुळे या घोटाळा प्रकरणात मनीष सिसोदियांना सीबीआयकडून अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

CBI officials leave Delhi Deputy CM Manish Sisodia’s residence after a 14-hour-long raid in the Excise police case pic.twitter.com/3JWvfsbGlw

— ANI (@ANI) August 19, 2022