CBI Raid on Karti Chidambaram House: आताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. ती म्हणजे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम् (Congress Leader P Chidambaram) यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम् (Karti Chidambaram) यांच्या घरावर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) छापेमारी केली आहे. मुंबई, दिल्ली, चेन्नईसह एकूण सात मालमत्तांचा यात समावेश आहे. सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी मंगळवारी एकाच वेळी ही छापेमारी केली. 2010 ते 2014 कालावधीत पैशांची बेकायदा देवाणघेवाण केल्याप्रकरणी सीबीआयने ही कारवाई केल्याचे समजते.Also Read - Pune News: पुण्यात मोठी कारवाई! लष्कराच्या भरती परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणी लेफ्टिनेंट कर्नलसह दोघांच्या हातात ठोकल्या बेड्या

CBI Raids On Karti Chidambaram House: काँग्रेसचे (Congress) ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम (P.Chidambaram) यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम (Karti Chidambaram) यांच्या घरांवर सीबीआयनं (CBI) छापेमारी केली आहे. मुंबई, दिल्ली आणि तामिळनाडूमधल्या सात ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली आहे. कार्ती यांनी सन 2010 ते 2014 या कालावधीत बेकायदा मार्गानं आर्थिक देवाणघेवाण केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे. Also Read - Budget 2022: सर्वाधिक वेळा कोणी सादर केले बजेट? जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील 8 महत्त्वाच्या गोष्टी

सीबीआयने कार्ती चिदंबरम् यांच्या मुंबई, दिल्ली, चेन्नई आणि तामिळनाडूमधील सिवगंगई या चार शहरात एकूण 7 मालमत्तांवर छापेमारी केली. कार्ती चिदंबरम् यांच्यावर सन 2010 ते 2014 या कालावधीत बेकायदा मार्गानं आर्थिक देवाणघेवाण केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणी कार्ती चिदंबरम आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध विविध फौजदारी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. Also Read - Sushant Singh Rajput Birth Anniversary: रिया चक्रवर्तीने व्हिडिओ शेअर करत सुशांतसिंहच्या आठवणींना दिला उजाळा

कार्ती चिदंबरम यांच्यावर त्यांच्या ओळखीचा वापर करून चीनमधील काही कंपन्यांच्या लोकांना व्हिसा दिल्याचा आरोप आहे. तसेच व्हिसा मिळवून देण्याच्या बदल्यात 50 लाख रुपये घेतल्याचाही ठपका कार्ती यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. हे प्रकरण 2011 मधील असून कार्ती यांचे वडील पी चिदंबरम् हे तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री होते.

I have lost count, how many times has it been? Must be a record.

— Karti P Chidambaram (@KartiPC) May 17, 2022