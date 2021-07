नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (CBSE) आज, 30 जुलैला दुपारी 2 वाजता 12वीचा निकाल (CBSE 12th Board Result 2021) जाहीर करणार आहे. विद्यार्थ्यांना CBSE च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) आपला निकाल पाहाता येईल. देशभरात कोविड-19 च्या संकटामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना रोल नंबरसोबत कोणतेही एडमिट कार्ड मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे आता CBSE बोर्डने विद्यार्थ्यांना रोल नंबरपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक विंडो सक्रिय केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपला 12 वीचा निकाल बघण्यासाठी (CBSE Board 10th, 12th Result 2021) आधी वेबसाइट cbse.gov.in वर लॉगइन करावं लागणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना रोल नंबर आवश्यक असेल.Also Read - 12th Board Result 2021: बारावीच्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टानंचे महत्त्वाचे निर्देश

