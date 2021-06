नवी दिल्ली : देशात कोरोना विषाणूच्या संकटामुळं 10वीनंतर आता (CBSE 12th Board Exam Cancelled) 12वी बोर्डाच्या परीक्षा देखील रद्द करण्यात आल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सीबीएसई (CBSE ) 12वी बोर्डाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्यासह सीबीएसई बोर्डाचे चेअरमन देखील सहभागी झाले होते. (CBSE 12th Board Exam Latest Update) Also Read - सीबीएसई 12वी बोर्डाच्या परीक्षांबाबत मोठी बातमी! दोन दिवसात होणार अंतिम निर्णय

याच बैठकीत हा देखील निर्णय घेण्यात आला की गेल्या वर्षीप्रमाणे काही विद्यांर्थ्यांची जर परीक्षा देण्याची इच्छा असेल, तर परिस्थिती अनुकूल झाल्यानंतर सीबीएसई बोर्डाकडून त्यांना तसा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येईल. बैठकीत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे आणि त्याच्याची तडजोड करता येणार नाही”. तसंच, “पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये परीक्षेसंदर्भात निर्माण झालेला तणाव संपुष्टात यायला हवा. अशा प्रकारच्या तणावपूर्ण वातावरणात विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्याची सक्ती केली जाऊ नये. सर्वांनी याकडं संवेदनशीलतेनं पाहायला हवं”, असं देखील पंतप्रधान मोदी यावेळी बोलताना म्हणाले. Also Read - CBSE Class 12th Board Exam: विद्यार्थ्यांनो अभ्यासाला लागा, 12 वीची परीक्षा रद्द नाही!

दरम्यान, केंद्र सरकारनं कोव्हिड-19 (Covid-19) जागतिक साथरोगाच्या काळात 12 वीच्या परीक्षा (12th exam) आयोजित करण्यासंदर्भात आगामी दोन दिवसात अंतिम निर्णय घेऊ, असं सोमवारी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) स्पष्ट केलं होतं. अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल (K. K. Venugopal) यांनी न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या पीठासमोर ही माहिती दिली होती. यानंतर सुप्रीम कोर्टाच्या या पीठानं या प्रकरणावरील सुनावणी 3 जूनपर्यंत स्थगित केली आहे. Also Read - दहावी, बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात दोन दिवसात मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक, त्यानंतर अंतिम निर्णय : शिक्षणमंत्री

Like last year, in case some students desire to take the exams, such an option would be provided to them by CBSE, as and when the situation becomes conducive.

