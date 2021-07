नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण बोर्ड (CBSE) आज, 30 जुलैला दुपारी 2 वाजता 12वीचा निकाल (CBSE 12th Board Result 2021) ऑनलाईन जाहीर केला. 12 वीचा निकाल आज जाहीर होणार असल्याची माहिती बोर्डानं सकाळी DDLJ Meme शेअर करत दिली होती. विद्यार्थ्यांना CBSE च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) आपला निकाल पाहाता येईल.Also Read - CBSE 12th Board Result 2021: CBSE बोर्डाचा 12वीचा निकाल जाहीर, 99.37 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण, इथे पहा निकाल!

देशभरात कोविड-19 च्या संकटामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी 12 वीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांना रोल नंबरसोबत कोणतेही एडमिट कार्ड मिळू शकले नव्हते. त्यामुळे आता CBSE बोर्डने विद्यार्थ्यांना रोल नंबरपर्यंत पोहोचण्यासाठी एक ‘विंडो’ सक्रिय केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपला 12 वीचा निकाल बघण्यासाठी (CBSE Board 10th, 12th Result 2021) आधी वेबसाइट cbse.gov.in वर लॉगइन करावं लागणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना रोल नंबर आवश्यक असेल. Also Read - 12th Board Result 2021: बारावीच्या निकालाबाबत सुप्रीम कोर्टानंचे महत्त्वाचे निर्देश

परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे, ते CBSE ची अधिकृत वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse वर जावून आपला निकाल (CBSE 12th Board Result 2021) बघू शकतात. या शिवाय विद्यार्थ्यांना थेट या लिंकवर क्लिक करून आपला निकाल पाहाता येईल. रोल नंबरच्या माध्यमातून निकाल पाहाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html पोर्टल वर लॉगइन करावे लागणार आहे.

