नवी दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळनं (CBSE) आज, 17 जून, 2021 रोजी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) 12 वीच्या निकालासाठी तयार केलेला 30:30:40 मूल्यांकन फॉर्म्युला (CBSE Class 12th Board Result 2021) सादर केला. सीबीएसईनं नियुक्त केलेली 13 सदस्यीय समितीनं हा फॉर्म्युला ठरवला आहे. बारावीचा अंतिम निकाल दहावी, अकरावी आणि बारावीच्या पूर्व परीक्षेच्या निकालाच्या आधारावर तयार केला जाईल. 12 वीचा निकाल 31 जुलै 2021 पर्यंत जाहीर केला जाईल, असंही सीबीएसईनं कोर्टात सांगितलं. ज्या मुलांना परीक्षा द्यावयाची आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था केली जाईल, असं सीबीएसईनं कोर्टासमोर स्पष्ट केलं आहे.

12 वीचा निकाल तयार करताना 10 वीच्या 5 विषयांपैकी 3 विषयांचे सर्वोत्कृष्ट गुण विचारात घेतले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे 11 वीच्या 5 विषयांचे सरासरी गुण घेतले जातील आणि 12 वी पूर्व परीक्षा आणि प्रॅक्टिकलचे गुणे विचारात घेतले जातील. दहावीचे 30 टक्के गुण, 11 वीचे 30 टक्के आणि 12 वीच्या 40 टक्के गुणांवर म्हणजेच 30:30:40 फॉर्म्युलाच्या आधारावर निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.

CBSE told the Supreme Court that the Class XII results will be decided on the basis of performance in Class 10 (30% weightage), Class 11 (30% weightage) & Class 12 (40% weightage). https://t.co/EYCaCWZpi4

