CDS Bipin Rawat Chopper Crash: देशाचे पहिले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) यांचे चॉपर नेमके कसे कॅश झाले, याबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. बुधवारी भारतीय वायु सेनेच्या (IAF) वरिष्ट अधिकाऱ्यांनी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) यांच्याकडे हेलिकॉप्टर दुर्घटनेचा सविस्तर अहवाल सोपवला.Also Read - Tribute to Bipin Rawat: CDS जनरल बिपिन रावत यांना Amul नं वाहिली अनोखी श्रद्धांजली, पाहा फोटो...

न्यूज एजन्सी ‘एएनआय’ने याबाबत वृत्त दिले आहे. भारतीय एअरफोर्सने संरक्षणमंत्र्यांकडे संबंधित दुर्घटनेचा अहवाल सोपवला आहे. या अहवालात चॉपर दुर्घटनेचे कारण आणि भविष्यात व्हीआयपी उड्डानासाठी चॉपरच्या वापराबाबत काही शिफारशी देखील देण्यात आल्या आहेत.

तामिळनाडूमधील कुन्नुर येथे गेल्या 8 डिसेंबरला दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास झालेल्या हेलिकॉप्टर अपघातात CDS बिपिन रावत व पत्नी मधुलिका रावत यांच्यासह 14 जणांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेची सखोर चौकशी करण्यासाठी कोर्ट ऑफ इन्कॉयरी स्थापन करण्यात आली होती. एअर मार्शल मानवेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्त्वात तयार करण्यात आलेले अहवाल समितीने एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी (Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari) यांच्याकडे सोपवला होता. हेलिकॉप्टर खराब हवामानामुळे क्रॅश झाल्याचे या समितीच्या चौकशीतून समोर आले आहे. आता तोच अहवाल देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

IAF is giving detailed presentation to Defence Minister Rajnath Singh on the CDS chopper crash inquiry report. The tri-services probe report has given its findings on reasons behind the crash & made recommendations for the future chopper operations for flying VIPs: Govt Sources

— ANI (@ANI) January 5, 2022