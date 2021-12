कुन्नूर, तामिळनाडू : तामिळनाडूमधील कुन्नूरजवळ आर्मी MI सीरिजचे हेलिकॉप्टर क्रॅश (CDS Bipin Rawat’s Helicopter Crash) झाले. हेलिकॉप्टर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) आणि त्यांच्या पत्नीसह 14 जणांना घेऊन जात होते. त्यापैकी 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार सर्व मृतदेह इतके जळाले आहेत की डीएनए चाचणीद्वारे त्यांची ओळख पटवली जाणार आहे.Also Read - Army Chopper Crash In Tamil nadu: लष्कराचं हेलिकॉप्टर कोसळलं, CDS बिपिन रावत यांच्यासह कोण कोण होतं? पाहा यादी

13 of the 14 personnel involved in the military chopper crash in Tamil Nadu have been confirmed dead. Identities of the bodies to be confirmed through DNA testing: Sources

— ANI (@ANI) December 8, 2021