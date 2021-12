कुन्नूर, तामिळनाडू : आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. देशाचे पहिले CDS बिपिन रावत यांचं हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत निधन झाले आहे. भारतीय वायु दलाने बिपीन रावत, त्यांच्या पत्नी आणि इतर 11 लोकांचाही या अपघातात मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे ट्विट केले आहे.Also Read - Army Chopper Crash In Tamil nadu: लष्कराचं हेलिकॉप्टर कोसळलं, CDS बिपिन रावत यांच्यासह कोण कोण होतं? पाहा यादी

तामिळनाडूमधील कुन्नूरजवळ आर्मी MI सीरिजचे हेलिकॉप्टर क्रॅश (CDS Bipin Rawat's Helicopter Crash) झाले. हेलिकॉप्टर चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) आणि त्यांच्या पत्नीसह 14 जणांना घेऊन जात होते. त्यापैकी 13 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार सर्व मृतदेह इतके जळाले आहेत की डीएनए चाचणीद्वारे त्यांची ओळख पटवली जाणार आहे.

Indian Air Force announces the demise of CDS General Bipin Rawat along with 12 others in chopper crash pic.twitter.com/8Ebrz6OoQZ

— ANI (@ANI) December 8, 2021