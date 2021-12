कुन्नूर, तामिळनाडू: आत्ताची सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे. तामिळनाडूमधील कुन्नूरजवळ हेलिकॉप्टर अपघातात चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (General Bipin Rawat) यांचे निधन झाले आहे. भारतीय हवाई दलाने हेलिकॉप्टर अपघातात सीडीएस जनरल बिपिन रावत, त्यांची पत्नी आणि इतर 11 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती दिली आहे. चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat) हे बुधवारी दुपारी 3 च्या सुमारास हवाई दलाच्या Mi-17VH हेलिकॉप्टरमध्ये नियोजित व्याख्यान देण्यासाठी कुन्नूर जिल्ह्यातील वेलिंग्टन येथील डिफेन्स सर्व्हिसेस स्टाफ कॉलेजमध्ये जात होते तेव्हा हा अपघात झाला.Also Read - CDS जनरल बिपिन रावत यांचे हेलिकॉप्टर क्रॅश, 14 जण करत होते प्रवास, पाहा घटनास्थळाचे Photos

Indian Air Force announces the demise of CDS General Bipin Rawat along with 12 others in chopper crash pic.twitter.com/8Ebrz6OoQZ

हेलिकॉप्टरमध्ये जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) यांच्याशिवाय त्यांची पत्नी, त्यांचे संरक्षण सहाय्यक, सुरक्षा कमांडो आणि भारतीय हवाई दलाचे कर्मचारी होते. भारतीय वायुसेनेच्या एका ट्विटमध्ये म्हटले आहे की "या दुर्घटनेत जनरल बिपिन रावत, त्यांच्या पत्नी मधुलिका रावत आणि हेलिकॉप्टरमधील इतर 11 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, हे अत्यंत दु:खद आहे."

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident.

— Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021