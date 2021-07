नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे. पण कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढत आहे. अशामध्ये जगामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) आली असल्याचा इशारा WHOकडून देण्यात आला आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा वाढता धोका लक्षात घेता सरकारने (Central Government of india) लसीकरण मोहीमेवर (Vaccination) भर दिला आहे. पण सध्या 18 ते 45 वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधक लस (Corona Vaccine) दिली जात आहे. 18 वर्षांखालील मुलांना लस कधी मिळणार असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. पण आता त्यांना टेन्शन घेण्याची गरज नाही. 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना लवकरच कोरोनावरील लस देण्यात येणार आहे. कोरोना लसीचे क्लिनिकल ट्रायल पूर्ण (clinical trials done) झाले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.Also Read - Petrol Diesel Price Hike: पेट्रोलच्या दरात वाढ तर डिझेलचे दर स्थिर, मुंबईत पेट्रोल 108 रुपयांवर, जाणून घ्या आजचे दर!

भारतात लहान मुलांनाही लस दिली जाणार आहे. भारतातील आघाडीची औषधाची कंपनी झायडस कॅडिलाने (zydus cadilas) 12 ते 18 वर्षे वयगटासाठी कोरोना प्रतिबंधक लसीच्या क्लिनकल ट्रायल पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे येत्या महिनाभरात ही लस उपलब्ध होणार आहे. त्यानंतर लसीकरणाची (Corona Vaccination) मान्यता मिळाल्यानंतर तातडीने लसीकरण मोहिमेचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती केंद्र सरकारने (Government of india) दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) दिली आहे. एका 12 वर्षांच्या मुलाने आपल्या आईच्या माध्यमातून तर एका ८ वर्षांच्या मुलाच्या आईने लस कधी मिळणार असा सवाल करत दिल्ली हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर केंद्र सरकारने एका शपथपत्राच्या सहाय्याने उत्तर दिले.

केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, झायडस कॅडिलाने 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील डीएनएनवर (DNA) आधारित असलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लस ZycoV-Dची निर्मिती केली आहे. या लसीच्या क्लिनिकल ट्रायल नुकताच पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे झायडस कॅडिलाची लस येत्या ऑगस्ट महिन्यात उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. ही लस भारतीय औषध महानियंत्रकांकडे मुजंरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. या लसीला लवकरच परवानगी मिळेल. त्यानंतर ही लस सर्वांसाठी उपलब्ध होईल. त्यामुळे पालकांना आता जास्त टेन्शन घेण्याची गरज नाही.