Cheetah Helicopter Crash: अरुणाचल प्रदेशातील तवांग भागात भारतीय लष्कराचे चित्ता हेलिकॉप्टर (Army Cheetah helicopter) कोसळले. या अपघातात एका पायलटचा मृत्यू झाला आहे. एएनआय या वृत्तसंस्थेने भारतीय लष्कराच्या अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. बुधवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास नियमित उड्डाण दरम्यान ही घटना घडली. दोन्ही वैमानिकांना जवळच्या लष्करी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. मात्र, लेफ्टनंट कर्नल सौरभ यादव या पायलटचा उपचारादरम्यान मृत्यू (pilot Death) झाला. दुसऱ्या पायलटवर उपचार सुरू आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, हेलिकॉप्टर जेमीथांग सर्कलच्या बीटीके क्षेत्राजवळील न्यामजंग चू येथे कोसळले. हे चीत्ता हेलिकॉप्टर 5 व्या पायदळ विभागाचे कमांडिंग जनरल ऑफिसर यांना सोडून सुरवा सांबा भागातून येत होते. दरम्यान तवांग जिल्ह्यातील जेमीथांग सर्कलच्या बाप टेंग कांग धबधब्याजवळील न्यामजांग चू येथे हे कोसळले. यामध्ये दोन पायलट होते. दुर्दैवाने एका पायलटचा उपचारांदरम्यान मृत्यू झाला आहे.

An Indian Army Cheetah helicopter crashed today near Tawang area in Arunachal Pradesh. One pilot has lost his life in the accident: Army Officials pic.twitter.com/5BErWZzRIH

— ANI (@ANI) October 5, 2022