Chhattisgarh News : छत्तीसगडमध्ये बसला भीषण अपघात (Chhattisgarh Bus Accident) झाल्याची घटना समोर आली आहे. रायपूरहून छत्तीसगडमधील रेणुकूटला जाणाऱ्या बसला सोमवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. कोरबा येथे भरधाव वेगाने जाणारी ही प्रवासी बस रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला जाऊन धडकली. या भीषण अपघातात (after bus and trailer accident) 7 प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये दोन मुले आणि दोन महिलांचा समावेश आहे. तर 3 प्रवासी जखमी झाले आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोरबा येथील बांगो पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सोमवारी पहाटे हा भीषण अपघात झाला. रॉयल्स ट्रान्सपोर्टची लक्झरी बस स्लीपर कोच रात्री उशिरा रायपूरहून रेणुकूटसाठी रवाना झाली. पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास ही बस कोरबाच्या पौरी उपेडा येथील राष्ट्रीय महामार्ग- 130 वर आली. यावेळी मडईजवळ रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या ट्रेलरला बसने जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी जोरदार होती की बसचा चक्काचूर झाला. एका बाजूने बसचे मोठे नुकसान झाले.

हा अपघात झाला त्यावेळी बसमधील सर्व प्रवासी गाढ झोपेमध्ये होते. घटनेची माहिती कळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या अपघातामध्ये सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला. तर 3 जण जखमी झाले आहेत. जखमींना तात्काळ नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. तर गंभीर जखमी झालेल्या दोघांना दुसऱ्या रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या घटनेमुळे एकच खळबळ उडाली.

दरम्यान, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्री. भूपेश बघेल यांनी या अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्यांबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. या दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना आवश्यक ते सहकार्य आणि जखमींवर योग्य उपचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मुख्यमंत्री बघेल यांनी जखमींच्या लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी प्रार्थना केली आहे.