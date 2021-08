मुंबई : देशात कोरोनाच्या (corona) तिसऱ्या लाटेचा (Third Wave) इशारा देण्यात आला आहे. तिसरी लाट लहान मुलांसाठी अधिक धोकादायक असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. मात्र या लाटेपूर्वीच एक चांगली बातमी समोर आली आहे. देशात लवकरच 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांचं लसीकरण (Vaccination of Children) सुरु होणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: धोका वाढला! राज्यात 24 जिल्ह्यांमध्ये डेल्टा प्लसचा प्रादुर्भाव, रुग्णांच्या संख्येत वाढ

भारतातील लसीकरण मोहिमेला आता आणखी वेग येणार आहे. ऑक्टोबर 2021 पासून 12 ते 17 वयोगटातील मुलांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. या लसीकरणा दरम्यान गंभीर आजार असलेल्या मुलांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापासून मुलांचं लसीकरण करण्यात येणार असून 12 ते 17 वयोगटातील मुलांना झायडस कॅडिला लस (Zydus Cadila) देण्यात येणार आहे. सरकारच्या कोविड-19 वर्किंग ग्रुप कमिटीचे प्रमुख डॉ. एनके अरोरा यांनी सांगितले की भारतात 12 ते 17 वयोगटातील सुमारे 12 कोटी मुले आहेत. यापैकी एक टक्क्यांहून कमी मुलांना आरोग्यसंबंधी समस्या असू शकतात.

डॉ. अरोरा यांनी शाळा सुरु करण्यासंदर्भात देखील महत्त्वाचे विधान केले आहे. "देशात 18 वर्षांखालील सुमारे 44 कोटी मुले असून त्यांच्या भविष्यासाठी आणि बौद्धिक विकासासाठी शाळा पुन्हा सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे" असे त्यांनी म्हटले आहे. पुढे बोलताना डॉ. अरोरा म्हणाले की "मुलांच्या आजूबाजूला सुरक्षेची एक ढाल तयार करणेआवश्यक आहे. पालक, शिक्षक आणि इतर शालेय कर्मचाऱ्यांचे त्वरीत लसीकरण होणे गरजेचे आहे."

देशात कोरोनाच्या (Coronavirus) दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर आता टास्क फोर्सकडून तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतात गेल्या 24 तासात कोरोनाचे 37 हजार 593 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. यामुळे देशात आतापर्यंत कोरोनाची लागण झालेल्या लोकांची संख्या (Coronavirus in India) वाढून 3 कोटी 25 लाख 12 हजार 366 वर पोहोचली आहे. दरम्यान, देशातील लसीकरण मोहिमेला आता आणखी वेग येणार असून लवकरच 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना कोरोना प्रतिबंधक लस (Children Vaccine) मिळणार आहे.