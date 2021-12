नवी दिल्ली: कोरोनाच्या ओमायक्रॉन व्हेरिएंटमुळे तिसरी लाट येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे संसर्ग रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक महत्त्वाची पावलं उचलली जात आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण (COVID 19 Vaccine) मोहीम सुरू आहे. आत्तापर्यंत केवळ 18 वर्षांवरील नागरिकांना लस देण्यात येत होती. परंतु आता 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना देखील कोरोना प्रतिबंधात्मक लस (Corona Vaccine For Children) देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दोन दिवसांपूर्वी देशाला उद्देशून केलेल्या संबोधनात यासंदर्भात घोषणा केली आहे. (Children Vaccination: Now children above 15 years of age will also get corona vaccine, register online)Also Read - Booster Dose In India: ओमिक्रॉनचा सामना करण्यासाठी बूस्टर डोस किती फायदेशीर? जाणून घ्या काय म्हणाले एक्सपर्ट्स

कोरोनाच्या (COVID 19) दुसऱ्या लाटेचा प्रादूर्भाव कमी झाल्यानंतर लहान मुलांच्या शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. परंतु ओमायक्रॉनमुळे पालक खूप चिंतेत आहेत. त्यामुळे कोरोना संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी बालकांना लसीकरण (Vaccine For Kids) करण्याची तयारी सुरू आहे. नुकतेच CoWin प्रमुख आर.एस. शर्मा यांनी 15 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांना लसीकरण केले जाईल असे जाहीर केले आहे. बालकांना लसीकरणाची (Children Vaccination) मोहीम 3 जानेवारी 2022 पासून सुरू होणार असून त्यासाठी प्रथम नोंदणी करावी लागणार आहे. प्रौढांना जसे आधार कार्डद्वारे लसीसाठी नोंदणी करावी लागते त्याच प्रमाणे मुलांच्या नोंदणीसाठी ओळखपत्र म्हणून शाळेचे आयडी कार्ड स्वीकारले जाईल. Also Read - मोठी बातमी! Kareena Kapoor आणि Amrita Arora ला कोरोनाची लागण; BMC कडून घर सील

नोंदणीसाठी मुलांचे ओळखपत्र स्वीकारले जाईल

CoWin चीफ आरएस शर्मा यांनी सांगितले की “2007 किंवा त्यापूर्वी जन्मलेल्या बाळाला आता 3 जानेवारी 2022 रोजी कोरोनाची लस दिली जाईल. मुलांकडे मतदार ओळखपत्र नसते आणि अनेक असे देखील मुलं आहेत ज्यांचे अद्याप आधार कार्ड बनलेले नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आम्ही शाळेचे प्रमाणपत्र किंवा शाळेच्या आयडी कार्डला ओळखपत्राला म्हणून मान्यता देत आहोत”. म्हणजेच आता CoWin अॅपमध्ये नोंदणीसाठी शाळेच्या ओळखपत्राचा पर्यायही जोडला जाणार आहे. Also Read - Corona Vaccination: मुंबईचा विक्रम! 100 टक्के मुंबईकरांनी घेतला कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस

मुलांसाठी अशी करा ऑनलाइन नोंदणी

लहान मुलांना कोरोनाची लस मिळविण्यासाठी तुम्ही प्रथम ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी CoWin अॅपवर जाऊन नोंदणी करता येईल. यासाठी तुम्हाला प्रथम लॉग इन करावे लागेल आणि नंतर तेथे लसीकरण स्लॉट निवडावा लागेल. पण आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की आतापर्यंत CoWin अॅपवर मुलांच्या लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करण्याची सुविधा सुरू झालेली नाही. ही सेवा 3 जानेवारी 2022 पूर्वी सुरू होईल.