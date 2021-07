नवी दिल्ली : देशातील अनेक राज्यांमध्ये मान्सूनचे (Monsoon) आगमन झाले असून पावसाने हाहाकार माजवला आहे. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), राजस्थान (Rajasthan), झारखंडमध्ये (Jharkhand) वीज कोसळून (Lightning Strikes) 67 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना ताजी असतानाच आता हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी (Cloud Burst in himachal Pradesh) झाली आहे. डोंगराळ भागात सतत पडणाऱ्या पावसामुळे हाहाकार माजवला आहे. हिमाचल प्रदेशच्या (Himachal Pradesh) कांगडा जिल्ह्यात ढगफुटीमुळे मोठं नुकसान झाले आहे. सध्या सोशल मीडियावर (Social media) या ठिकाणचे व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. हा व्हिडिओ पाहून तुमच्या देखील अंगावर काटा येईल.Also Read - Breaking News Live Updates: मराठा आरक्षण प्रकरणी केंद्र सरकारला मोठा दणका, पुनर्विचार याचिका फेटाळली

Cloud burst in Bhagsu Nag, McLeod Ganj near Dharmasthala town.

Rescue work going on

Prayers for the Safety of People🙏 pic.twitter.com/6lU0F93eCQ

