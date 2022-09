CNG-PNG Price Hike : देशातील जनता आधीच महागाईने बेजार झाली असताना केंद्र सरकारने सर्वसामान्यांना आणखी एक झटका दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसच्या (Natural Gas) दरात मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. CNG आणि PNG च्या दरात तब्बल 40 टक्क्यांनी वाढ होणार आहे. CNG च्या दरात प्रतिकिलो 12 ते 13 रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. धक्कादायक म्हणजे 1 ऑक्टोबर म्हणजेच उद्यापासून नवे दर लागू होणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. नैसर्गिक गॅसचे दर 6.10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वरुन 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू झाल्याने ही दरवाढ करण्यात आल्याचे समजते.Also Read - CNG- PNG Price Hike: महागाईचा भडका! सीएनजी- पीएनजीच्या दरामध्ये पुन्हा वाढ, जाणून घ्या नवीन दर

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने शुक्रवारी सरकारी रेपो रेटमध्ये 0.50 बेसिस पॉईंट्सने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे होम लोनच्या ईएमआयमध्ये वाढ होणार आहे. सर्वसामान्य जनता हा धक्का पचवत नाही, तोच केंद्र सरकारने नैसर्गिक गॅसच्या दरात तब्बल 40 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आधीच महागाईने बेजार झालेल्या जनतेवर पुन्हा एकदाचा महागाईची कुऱ्हाड कोसळली आहे. Also Read - CNG Gas: दिलासादायक! CNG साठी मुंबईकरांना रांगेत थांबण्याची गरज नाही, आता मिळणार घरपोच सेवा!

रशिया- युक्रेनच्या युद्धाचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारावर जाणवत आहे. नैसर्गिक गॅसच्या दरवाढीमागे हे देखील प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. नैसर्गिक गॅसचे दर 6.10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू वरुन थेट 8.57 डॉलर प्रति एमएमबीटीयूवर पोहोचल्याने CNG आणि PNG च्या दरात 40 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे उद्यापासून (1 ऑक्टोबर) ही दरवाढ करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक गॅसचे दर एप्रिल 2022 मध्ये 6.10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होते. Also Read - CNG Price Hike : सर्वसामान्यांना झटका! सीएनजीच्या दरात पुन्हा वाढ, जाणून घ्या नवीन दर

Natural gas prices hiked by 40 per cent to record levels.

Price of gas from old fields of ONGC and Oil hiked to USD 8.57/MMBTU from USD 6.1: Petroleum Planning & Analysis Cell

