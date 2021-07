मुंबई: कोविड-19 च्या (Covid-19) वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे केरळमध्ये पुन्हा लॉकडाऊन (Complete Lockdown) घोषित करण्यात आला आहे. केरळ राज्यात गेल्या 24 तासांत कोविड-19 चे 22056 नवे रुग्ण आढळून आले आहेत. तर 131 रुग्णांचा मृत्यू झाल्यानं कोरोनाचा धोका वाढला आहे. केरळ सरकारने (Kerala Government) दोन दिवसांचा म्हणजेच 31 जुलै ते 1 ऑगस्टदरम्यान पूर्ण लॉकडाऊन (Lockdown in Kerala) लागू करण्याचे गुरुवारी निर्देश देण्यात आले. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार 6 सदस्यांची टीम केरळमध्ये दाखल होणार आहे. या संदर्भात केरळ सरकारनं मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.Also Read - Corona Vaccine Price Hike: कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या दरात वाढ, कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिनचे नवीन दर घ्या जाणून!

राज्यात कोविड-19 च्या रुग्णसंख्येत सातत्यानं वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर 31 जुलै आणि 1 ऑगस्ट हे दोन दिवस संपूर्ण लॉकडाऊन लागू केले जाईल. राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली 6 सदस्यीय पथक केरळला पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मंडावीया आहे. केंद्रीय पथक कोविड व्यवस्थापनात सध्या सुरू असलेल्या प्रयत्नात राज्याला मदत करेल. केरळमध्ये कोरोनाचा संसर्ग अजूनही वाढतच असल्याचं केरळ सरकारनं प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.

Complete lockdown to be imposed in #Kerala on 31st July and 1st August due to rising COVID19 cases in the state pic.twitter.com/I31OvXGSoJ

— ANI (@ANI) July 29, 2021