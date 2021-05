नवी दिल्ली : देशात कोरोनाव्हायरसमुळे भीषण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. (Corona in india) काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकरावर निशाणा साधला आहे. (Rahul Gandhi’s criticism of Modi government) “देशात लसीचा तुटवडा आहे आणि कोरोनामुळे मृत्यूचं प्रमाण वाढले आहे. लक्ष भटकवणे, खोट्या गोष्टी पसरवणे आणि तथ्य लपवणे हीच केंद्र सरकारची निती आहे”, अशा शब्दात राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका केली आहे. राहुल यांना ट्विटरवर एक पोस्ट करून मोदी सरकारवर (modi sarkar) निशाणा साधला आहे. Also Read - LIVE: कोरोना लसींचा तुडवडा, काँग्रेस आक्रमक; मुंबईसह उपनगरात नरेंद्र मोदींविरुद्ध पोस्टरबाजी

देशातील अनेक भागात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना प्रतिबंधक लसींची (corona vaccine) कमतरता जाणवत आहे. महाराष्ट्रात 18 ते 45 वर्षांदरम्यानच्या नागरिकांचे लसीकरण रखडले आहे. या परिस्थितीवरून विरोधकांकडून मोदींनी विदेशात लशी पाठवल्यामुळे लशीची कमतरता जाणवत असल्याचा आरोप करण्यात येतोय. दरम्यान, देशात गेल्या काही दिवसांपासून दररोज आढळणाऱ्या नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत घट (Decrease the number of new corona patients) झाली आहे. मात्र, मृत्यूंच्या प्रमाणावर अद्याप नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेले नाही. दुसरीकडे देशात अनेक राज्यांमध्ये लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे लसीकरण रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.(Congress leader Rahul Gandhi targeted the Modi government) Also Read - कोरोनातून बरे झाल्यावर 3 महिन्यांनंतर मिळणार लस; NEGVAC च्या प्रस्तावाला आरोग्य मंत्रालयाची मंजुरी

दरम्यान, राहुल गांधी यांनी मंगळवारी देखील ट्विटरवरून (Rahul Gandhi tweet) सरकारवर टिकास्त्र सोडले होते. देशात कोरोनाची तिसरी लाट येणार असल्याचे संकेत तज्ञांकडून देण्यात आले आहेत. या लाटेचा लहान मुलांना सर्वाधिक धोका असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात लहान मुलांना कोरोनापासून वाचवण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत सर्व तयारी अगोदरच पूर्ण करावी लागेल, असे म्हणत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी “भारताच्या भविष्यासाठी मोदी सिस्टिमला झोपेतून उठवणे आवश्यक आहे”, अशा शब्दात मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले होते.(Congress leader Rahul Gandhi targeted the Modi government)

आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित करना होगा। पीडियाट्रिक स्वास्थ्य सुविधाएँ व वैक्सीन-इलाज के प्रोटोकॉल अभी से तैयार होने चाहिए। देश के भविष्य के लिए वर्तमान मोदी ‘सिस्टम’ को नींद से जगाना ज़रूरी है। — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 18, 2021

टूलकिट प्रकरणावरुन कॉंग्रेस-भाजपामध्ये जुंपली

भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संबित पात्रा (Sambit Patra) काँग्रेसच्या कथित टूलकिटचा मुद्दा (Toolkit case) लावून धरला आहे. “महामारीच्या काळत कॉंग्रेसने ‘टूलकिट’च्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणण्यासाठी अनेक मार्गांनी देशात गोंधळ निर्माण करून राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केला. राहुल गांधी यांनी महामारीचा उपयोग पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेला डागाळण्याची संधी म्हणून केला”, असा आरोप संबित पात्रा यांनी केला होता. भाजपचे राज्यातील आमदार अतुल भातखळकर यांनी देखील ट्विटरवरून हा मुद्दा लावून धरला. महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आहे. काँग्रेसकडून यासंदर्भात प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. (Congress leader Rahul Gandhi targeted the Modi government)