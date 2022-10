Congress President Result: काँग्रेसला अखेर नवा अध्यक्ष (Congress President)मिळाला आहे. 80 वर्षीय मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांची काँग्रेसच्या नवीन अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. खर्गे यांनी शशी थरूर (Shashi Tharoor) यांचा लढतीत मोठ्या फरकाने पराभव केला. मल्लिकार्जुन खर्गे यांना 7897 मते मिळाली, तर शशी थरूर यांना केवळ 1072 मते मिळाली. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत एकूण 9497 मतदान झाले होते. यावेळी गांधी घराण्यातील एकही सदस्य अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत सामील नव्हता. गेल्या 24 वर्षात पहिल्यांदाच गांधी घराण्याबाहेरचा (Gandhi Family) नेता अध्यक्षपदावर पोहोचला आहे. यापूर्वी सीताराम केसरी असे अध्यक्ष होते, जे गांधी घराण्यातील नव्हते. काँग्रेस पक्षाच्या 137 वर्षांच्या इतिहासात सहाव्यांदा अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली आहे.Also Read - Brahmastra Ott Release Date: रणबीर-आलियाचा ब्रम्हास्त्र चित्रपट लवकरच ओटीटीवर होणार रिलीज, जाणून घ्या डिटेल्स

नवीन अध्यक्ष मिळाल्यानंतर काँग्रेस मुख्यालया बाहेर जल्लोषाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे. खर्गे यांचे समर्थ आनंदोत्सव साजरा करत आहे. ढोल ताशांच्या गजरामध्ये हा आनंद साजरा केला जात आहे. खर्गे यांना भेटण्यासाठी काँग्रेसचे मोठे नेते येत आहेत. मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते देखील त्यांच्या घरी पोहोचले आहेत. खर्गे यांच्या विरोधात असणाऱ्या शशी थरुर यांनी देखील त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. थरुर यांनी ट्विट करत म्हटले की, 'ही खूप सन्मानाची आणि जबाबदारीची गोष्ट आहे. खर्गे जी यांना त्यांच्या कार्यात यश मिळो अशा मी शुभेच्छा देतो.'

It is a great honour & a huge responsibility to be President of @INCIndia &I wish @Kharge ji all success in that task. It was a privilege to have received the support of over a thousand colleagues,& to carry the hopes& aspirations of so many well-wishers of Congress across India. pic.twitter.com/NistXfQGN1

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 19, 2022