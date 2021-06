नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने (Second Wave of Corona) कहर केला होता. कोरोना रुग्णांचा (Corona Patient) आणि मृतांचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चालला होता. पण सरकारने केलेल्या वाढत्या लसीकरण मोहीमेमुळे (Corona Vaccination) आणि उपाययोजनांमुळे रुग्णसंख्येत घट पाहायला मिळत आहे. अशामध्ये जरी सरकारने लसीकरण मोहीमांवर भर दिला असला तरी सुद्धा देशातील अनेक भागांमध्ये लसींचा तुटवडा (Shortage of vaccines) असल्याने लसीकरण केंद्र बंद आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने (Central Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. जगभरातील इतर देशांच्या मान्यता असलेल्या आणि जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आपत्कालीन वापरसाठीच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या चाचण्यांबाबत असलेली अट केंद्र सरकारने (Government of India) रद्द केली आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: मुंबईत आज लसीकरण बंद, लसीच्या तुटवड्यामुळे पालिकेचा निर्णय

ब्रिटन (Britain), अमेरिका (USA), जपान (Japan) आणि युरोपातील अन्य देशांनी (other countries in Europe) मान्यता दिलेल्या तसेच जागतिक आरोग्य संघटनेने आपत्कालीन वापरसाठीच्या यादीत समाविष्ट केलेल्या कोरोना प्रतिबंधक लसींच्या (Corona Vaccination) भारतात मानवी चाचण्या करण्याची आता गरज उरलेली नाही. कारण अशा चाचण्यांसाठी असलेली अट केंद्र सरकारने रद्द केली आहे. देशामध्ये कोरोना लसींचा तुटवडा आणि वाढती गरज लक्षात घेता केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. देशाचे औषध महानियंत्रक डॉ. वेणुगोपाल सोमाणी (Dr. Venugopal Somani) यांनी बुधवारी याबाबत माहिती दिली.

'कोणत्याही लसीच्या वापराआधी संबंधित देशात मानवी चाचण्या होत असतात. ही लस किती परिणामकारक आहे हे या चाचण्यांमधून तपासले जाते. ब्रिजिंग ट्रायल्स अशीही संज्ञा असलेल्या मानवी चाचण्या आता विशिष्ट देशांनी या लसींना मान्यता दिली असेल तर भारतात बंधनकारक नाहीत.', असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. आपल्या देशामध्ये सध्या लसीकरण मोहिमेत फक्त भारत बायोटेक कंपनीची 'कोव्हॅक्सिन' (covaxin), सीरम इन्स्टिट्यूटची 'कोविशिल्ड' (covishield) आणि रशिया निर्मित 'स्पुतनिक व्ही' (sputnik v) या तीन लसींचा वापर केला जात आहे.