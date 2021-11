मणिपूर : मणिपूरमध्ये लष्कराच्या ताफ्यावर मोठा दहशतवादी हल्ला (convoy of a commanding Officer of an assam rifles unit) झाला आहे. या हल्ल्यात आसाम रायफल्सचे कमांडिग अधिकारी (commanding Officer of an assam rifles), त्यांचे कुटुंबीय आणि काही जवान शहीद झाले आहेत. या हल्ल्यात कर्नलसह 6 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हा हल्ला सकाळी दहाच्या सुमारास करण्यात आला. या हल्ल्यामागे पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा (People’s Liberation Army) हात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग (Chief Minister N. Biren Singh) यांनी या हल्ल्याला दुजोरा दिला आहे. त्यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे.

Convoy of a Commanding Officer of an Assam Rifles unit ambushed by terrorists in Singhat sub-division of Manipur’s Churachandpur district. Family members of officer along with Quick Reaction Team were in convoy. Casualties feared. Ops underway, details awaited: Sources

मिळालेल्या माहितीनुसार, 46 एआर आसाम रायफल्सच्या (46 AR of Assam Rifles) ताफ्यावर सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास हल्ला झाला. या हल्ल्यामागे मणिपूरस्थित पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा हात आहे. दहशतवाद्यांनी कर्नल बिप्लब त्रिपाठी (Biplab Tripathi), त्यांची पत्नी आणि मुलासह काही जवानांवर हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यामध्ये कर्नल, त्यांची पत्नी आणि मुलगा, तसंच काही जवान असे एकूण 6 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या हल्ल्यात कर्नलसह 4 जवान शहीद झाले आहेत. मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यातील सिंघाट येथे हा हल्ला करण्यात आला.

Strongly condemn the cowardly attack on a convoy of 46 AR which has reportedly killed few personnel including the CO & his family at CCpur today. The State forces & Para military are already on their job to track down the militants. The perpetrators will be brought to justice.

