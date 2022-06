CORBEVAX Approved for Emergency Use of COVID-19 Booster Dose: ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (DCGI) भारतातील कोविड-19 लसीच्या बूस्टर डोसच्या आपत्कालीन (Emergency Booster Dose) वापरासाठी CORBEVAX ला मंजूरी दिली आहे. 18 वर्षांवरील वयाच्या लोकसंख्येसाठी प्राथमिक लसीकरणानंतर विषम कोविड-19 बूस्टर (COVID-19 Booster Dose) म्हणून CORBEVAX ला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे आता 18 वर्षांवरील लोक आपत्कालीन परिस्थितीत CORBEVAX चा बूस्टर डोस (Covid-19 vaccine) घेऊ शकतील.Also Read - Covid Vaccine Price: आता केवळ 225 रुपयांत मिळेल कोविशील्ड, कोवॅक्सिन लस; खाजगी रुग्णालयांसाठी किंमतीत कपात

24 तासांत देशात 3,962 नवे रुग्ण

गेल्या 24 तासांत देशात कोरोना विषाणू संसर्गाचे 3,962 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. यामुळे सक्रिय रुग्णांची संख्या वाढून 22,416 झाली आहे. गेल्या 24 तासात मृत्यू झालेल्या 26 लोकांपैकी 20 केरळमधील आहेत. देशात आतापर्यंत एकूण संक्रमित लोकांची संख्या 4,31,72,547 वर पोहोचली आहे, तर आणखी 26 रुग्णांच्या मृत्यूमुळे कोरोनाबळींची संख्या 5,24,677 वर पोहोचली आहे.

राज्यात मास्क लावण्याचे आवाहन

कोरोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे राज्य सरकारने नागरिकांना मास्क घालण्याचे आवाहन केले आहे. परंतु कोणालाही दंड आकारला जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव राजेश भूषण यांनी सांगितले की "देशभरात संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाली आहे आणि 21,055 प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. 3 जून 2022 रोजी संपलेल्या आठवड्यात संसर्गाचा दर 0.73 टक्के होता".

24 तासांत सक्रिय रुग्णांची संख्या 1,239 ने वाढली

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी सकाळी 8 वाजता जारी केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, गेल्या 24 तासांत देशात 1,239 सक्रिय रुग्णांची नोंद झाली असून सक्रिय रुग्णांची संख्या 22,416 झाली आहे. या आकडेवारीनुसार देशात कोविड-19 वर उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची संख्या एकूण प्रकरणांपैकी 0.05 टक्के झाली आहे. तर रुग्णांच्या बरे होण्याचा दर 98.73 टक्के आहे.

दैनिक संसर्ग दर 0.89 टक्के

ताज्या आकडेवारीनुसार दैनिक संसर्ग दर 0.89 टक्के आहे तर साप्ताहिक संसर्ग दर 0.77 टक्के आहे. देशात आतापर्यंत एकूण 4,26,25,454 लोक संसर्गमुक्त झाले आहेत आणि कोविड-19 मुळे मृत्यूचा दर 1.22 टक्के आहे.