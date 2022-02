Corbevax Vaccine : कोरोना विषाणूने (Corona Virus) गेल्या दोन वर्षांपासून संपूर्ण जगभरात हाहाकार माजवला आहे. कोरोनाने आतापर्यंत अनेकांचे बळी घेतले आहे. कोरोची पहिली लाटेपासून (First Wave Of Corona) ते तिसऱ्या लाटेपर्यंत (Third Wave Of Corona) लागण होणाऱ्यांची संख्या आणि मृतांचा आकड्याने उच्चांक गाठला होता. आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि रुग्णांची संख्या कमी होताना दिसत आहे. कोरोनापासून (Covid 19) बचाव करण्यासाठी सरकारने जोरदार लसीकरण (Corona Vaccination) मोहीम राबवली त्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचले. पण या कोरोनाच्या विळख्यात लहान मुलं देखील सापडत आहेत. अशामध्ये आता 12 वर्षांवरील मुलांना लस देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.Also Read - Corona Restrictions in Maharashtra: राज्यात मार्चपासून शिथिल होऊ शकतात कोरोना निर्बंध! काय म्हणाले राजेश टोपे?

Drugs Controller General of India (DCGI) grants final approval to Biological E’s #COVID19 vaccine Corbevax, for children between 12-18 years of age. pic.twitter.com/ad2xftvmzB

— ANI (@ANI) February 21, 2022