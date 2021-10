नवी दिल्ली : कोरोनामुळे मृत्यू (Corona Death) झाल्येल्या व्यक्तिच्या कुटुंबाला 50,000 रुपयांची भरपाई (Compensation) मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या योजनेला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मंजुरी दिली आहे. यासह सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) देखील जारी केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारांना कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपये देण्याच्या केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्याचे आणि मदत निधीसाठी (Relief fund) अर्ज केल्याच्या 30 दिवसांच्या आत रक्कम देण्याचे निर्देश दिले आहेत.(Corona Death: Rs 50,000 compensation to the family of corona victims; Help will be available within 30 days)Also Read - ESIC Covid 19 Relief Scheme: कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मिळणार पेंशन

यासह सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करण्यास देखील सांगितले आहे. न्यायमूर्ती एम आर शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की "मृत्यू प्रमाणपत्रावर मृत्यूचे कारण कोविड-19 मुळे असे नमूद केलेले नसेल तर केवळ या कारणास्तव मृतांच्या कुटुंबियांना 50,000 रुपयांचा लाभ नाकारू नये आणि जिल्हा अधिकाऱ्यांनी मृत्यूचे कारण निश्चित करण्यासाठी उपचारात्मक पावले उचलली पाहिजे".

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की "आदेशाच्या तारखेनंतर झालेल्या मृत्यूंसाठी अनुग्रह सहाय्य प्रदान केले जावे. तक्रार निवारण समिती मृत रुग्णाच्या वैद्यकीय नोंदी तपासू शकते आणि नुकसान भरपाईबाबत 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेऊ शकते. ज्या प्रकरणांमध्ये मृत्यूचे प्रमाणपत्र आधीच जारी केले गेले आहे आणि कुटुंबातील सदस्य त्यांच्यावर नमूद केलेल्या मृत्यूच्या कारणामुळे चिंतेत आहेत ते समितीकडे जाऊन प्रमाणपत्रात दुरुस्तीसाठी कागदपत्रे सादर करू शकतात".

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की “50 हजार रुपयांची ही रक्कम विविध कल्याणकारी योजनांअंतर्गत केंद्र आणि राज्यांनी दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक असेल. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या (एनडीएमए) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (एसडीआरएफ) महामारीमुळे मरण पावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार रुपयांचे अनुग्रह सहाय्य दिले जाईल.

विशेष म्हणजे, 3 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कोविड -19 मुळे आपले प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबांना मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यासाठी दिशानिर्देश तयार करण्यात विलंब झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जून रोजी दिलेल्या निकालात एनडीएमएला सहा आठवड्यांच्या आत अनुग्रह निधीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस करण्याचे निर्देश दिले होते.