Corona Nasal Vaccine: देशातील पहिल्या नेसल लसीला मंजूरी देण्यात आली आहे. आता कोरोनाची लस इंजेक्शनद्वारे नाही तर नाकात थेंब टाकून देखईल घेता येणार आहे. भारत बायोटेकच्या इंट्रानेजल कोविड-19 लसीसाठी DCGI कडून आपत्कालीन वापराची परवानगी मिळाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी ही माहिती दिली आहे. देशातील कोरोनासाठी ही पहिली नेसल लस आहे. DCGI ने 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या लोकांच्या प्राथमिक लसीकरणासाठी आणीबाणीच्या परिस्थितीत प्रतिबंधित वापरासाठी लसीला मंजूर दिली, अशी माहिती मनसुख मांडविया यांनी दिली आहे.Also Read - Inhaled Corona Vaccine: कोरोनाशी लढण्यासाठी चीनचे मोठे शस्त्र, ही लस बाजारात दाखल!

केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया यांनी ट्वीट करून याबाबत महिती दिली आहे. “कोविड-19 विरुद्धच्या भारताच्या लढ्याला मोठा बूस्ट मिळाला आहे. भारत बायोटेकची ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 रीकॉम्बिनंट नेजल लस आपत्तकालीन परिस्थितीत 18 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांना वापरासाठी मंजूर करण्यात आली आहे” अशी माहिती त्यांनी ट्विटरवरुन दिली आहे. देशात सध्या इंजेक्शनद्वारे स्नायूंमध्येलस दिली जाणारी लस उपलब्ध आहे. या लसीला इंट्रामस्क्युलर लस म्हणतात. तर नाकात थेंब टाकून दिल्या जाणाऱ्या लसीला इंट्रानेसल लस म्हणतात. ही लस इंजेक्शनद्वारे देण्याची गरज नसते. तसेच ओरल लसीप्रमाणे ती तोंडावाटे देखील घ्यावी लागत नाही. ही लस एकप्रकारच्या नेजल स्प्रे सारखी असते. Also Read - Covid Vaccine : कोरोना लशीमुळे तरुणीचा मृत्यू प्रकरण, बिल गेट्स आणि आदर पूनावाला यांना हायकोर्टाची नोटीस

Big Boost to India's Fight Against COVID-19!

Bharat Biotech's ChAd36-SARS-CoV-S COVID-19 (Chimpanzee Adenovirus Vectored) recombinant nasal vaccine approved by @CDSCO_INDIA_INF for primary immunization against COVID-19 in 18+ age group for restricted use in emergency situation.

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) September 6, 2022