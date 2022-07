Corona Update : जगावर असलेले कोरोनाचे (Corona Virus) सावट अद्याप काही कमी झालेले नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने (Covid-19) जगभरातील अनेक देशांमध्ये धुमाकूळ घातला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोनाच्या रुग्णसंख्येत (Corona Patient) घट होत होती. पण आता पुन्हा कोरोनाने हातपाय पसरायला सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये कोरोना रुग्णांचे (India Corona Update) प्रमाण पुन्हा वाढू लागले आहे. देशात दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अशामध्ये गेल्या 24 तासांमध्ये 60 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू (Corona Patient Death) झाल्याची माहिती समोर आली आहे.Also Read - वेस्ट इंडिज दौऱ्यावर जाण्यापूर्वी KL Rahul कोरोना पॉझिटिव्ह, T-20 सीरिजमधून बाहेर!

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, देशात गेल्या 24 तासांत 21 हजार 880 नवीन कोरोना रुग्णांची नोंद झाली आहे. तर 60 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. देशातील सक्रिय रुग्णांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत आहे. सध्या देशामध्ये 1,49,482 सक्रीय कोरोनाबाधित रुग्ण आहेत. तसंच, मागील 24 तासांत 21 हजार 219 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. देशात आतापर्यंत एकूण 4 कोटी 31 लाख 71 हजार 653 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. तर आतापर्यंत देशात जवळपास 5 लाख 25 हजार 930 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

दरम्यान, देशातील केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आसाम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिझोराम आणि अरुणाचल प्रदेश या ९ राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत. महाराष्ट्र अजूनही कोरोना हॉटस्पॉट आहे. याठिकाणी दररोज दोन हजारांच्या वर कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. गुरुवारी राज्यात 2,289 नवीन रुग्णांची नोंद झाली आहे. 2,400 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली. तर 6 कोरोनाबाधितांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्रात पॉझिटिव्ह रेट 5.04% आहे. म्हणजेच 100 पैकी 5 रुग्ण बाधित आढळत आहेत. महाराष्ट्रात सध्या 14,519 कोरोनाबाधित उपचार घेत आहेत. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेचे (WHO) युरोपचे संचालक डॉ. हंस क्लूज (Dr. Hans Kluge) यांनी कोविड 19 विषाणूच्या वाढत्या धोक्यावर चिंता व्यक्त केली आहे.