Corona Vaccination : कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Corona New Variant) ओमिक्रॉनमुळे (Omicron)जगातील सर्वच देश चिंतेत आले आहेत. ओमिक्रॉन व्हेरिएंटमुळे कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. अशामध्ये देशात ओमिक्रॉनची लागण झालेल्या रुग्णांची (Omicron Patient) संख्या वाढत चालली आहे. देशात ओमिक्रॉनबाधितांची संख्या 1,431 वर पोहचली आहे. यामधील सर्वाधिक रुग्ण हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. अशामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी सरकारकडून (Government of India) योग्य ती पावलं उचलली जात आहेत. यासाठी लसीकरण (Corona Vaccination) मोहीम वेगाने राबवली जात आहे. याचदरम्यान सरकारने 15 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठीही लसीकरण सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. आजपासून लसीकरणासाठी नोंदणीला सुरुवात झाली आहे.

यासाठी नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून म्हणजेच आजपासून कोविन पोर्टलवर (Cowin Portal) नोंदणीलाही सुरुवात करण्यात आली आहे. 25 डिसेंबर 2021 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ते 18 या वयोगटातील मुलांसाठी लसीकरणाची सुरुवात करणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार आजपासून नोंदणीला सुरुवात झाली असून लसीकरणाची सुरुवात 3 जानेवारीपासून केली जाणार आहे.

CoWin चीफ आरएस शर्मा (Cowin Chief RS Sharma) यांनी सांगितले की, '2007 किंवा त्यापूर्वी जन्मलेल्या बाळाला आता 3 जानेवारी 2022 रोजी कोरोनाची लस दिली जाईल. मुलांकडे मतदार ओळखपत्र नसते आणि अनेक असे देखील मुलं आहेत ज्यांचे अद्याप आधार कार्ड बनलेले नाहीत. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आम्ही शाळेचे प्रमाणपत्र किंवा शाळेच्या आयडी कार्डला (School ID Card) ओळखपत्राला म्हणून मान्यता देत आहोत'. म्हणजेच आता CoWin अॅपमध्ये नोंदणीसाठी शाळेच्या ओळखपत्राचा पर्यायही जोडला जाणार आहे.

लहान मुलांना कोरोनाची लस मिळविण्यासाठी तुम्ही प्रथम ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. यासाठी CoWin अॅपवर जाऊन नोंदणी करता येईल. यासाठी तुम्हाला प्रथम लॉग इन करावे लागेल आणि नंतर तेथे लसीकरण स्लॉट निवडावा लागेल. पण आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो की आतापर्यंत CoWin अॅपवर मुलांच्या लसीकरणासाठी स्लॉट बुक करण्याची सुविधा सुरू झालेली नाही. ही सेवा 3 जानेवारी 2022 पूर्वी सुरू होईल.