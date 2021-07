नवी दिल्ली : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा (Second Wave of Corona) वेग मंदावला आहे. पण काही राज्यामध्ये कोरोना रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढत आहेत. अशामध्ये देशात कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) लवकरच येण्याची शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. हेच लक्षाच घेता सरकारने (Government of India) कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण (Corona Vaccination) मोहिमेला वेग दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहे. अशामध्येच कोरोना लसीच्या परिणामकारकतेसंदर्भात एक सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. कोरोना प्रतिबंधक लसीचे (Corona Vaccine) दोन्ही डोस घेतले असतील तर मृत्यू धोका 95 टक्क्यांनी कमी होतो. भारतीय संशोधन अनुसंसाधन संस्था म्हणजेच आयसीएमआरच्या (ICMR) एका अभ्यासातून ही बाब समोर आली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: देशात कोरोना रुग्ण संख्येत होतेय वाढ, 24 तासांत 45,892 रुग्णांची नोंद

आयसीएमआरने (ICMR) या अभ्यासात तमिळनाडूच्या पोलिस दलातील (Tamilnadu Police) एक लाख 17 हजार 524 जवानांचा समावेश करण्यात आला होता. 1 फेब्रुवारी 2021 ते 14 मे 2021 या कालावधीत हा अभ्यास करण्यात आला होता. या अभ्यासात (Reserch) लस घेतलेले जवान आणि लस न घेतलेले जवान यांच्यापैकी किती जणांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे याचे निरीक्षण करण्यात आले. Also Read - Third Wave of Covid-19: कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत मोठा दावा, पुढच्या महिन्यात वाढू शकते रुग्णसंख्या

या अभ्यासात लसीचा एक डोस घेतलेले 32 हजार 792 कर्मचारी होते. लसीचे दोन डोस घेतलेले 67 हजार 673 कर्मचारी होते. तर 17 हजार 059 कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलीच नव्हती. या अभ्यासानुसार 13 एप्रिल 2021 या कालावधीत 31 पोलिसांचा कोरोनामुळे मृत्यू (Police death due to corona) झाला. यापैकी 4 जणांनी कोरोना प्रतिबंधक लसीचे दोन्ही डोस घेतले होते. तर 7 जणांनी लसीचा एकच डोस घेतला होता. तर उर्वरीत 20 पोलिसांनी लस घेतलीच नव्हती. Also Read - Breaking News Live Updates: नारायण राणे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यांच्या घरी दाखल

त्यामुळे या अभ्यासातून हे समोर आले की, कोरोनामुळे होणारा मृत्यू रोखण्यासाठी लस खूपच प्रभावी आहे. ज्या पोलिसांनी लसीचा एक डोस घेतला होता त्यांना मृत्यूचा धोका 82 टक्क्यांपर्यंत कमी होता. तर लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांना हा धोका 95 टक्क्यांनी कमी होता असे दिसून आले. तसंच, लस घेतली नाही त्यांच्या तुलनेत लस घेतलेल्यांना मृत्यूचा धोका खूपच कमी आहे.