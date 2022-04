Corona Vaccine : गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने (Corona Virus) जगभरातील सर्व देशांची चिंता वाढवली आहे. अशामध्ये आता कोरोनाचा (Covid-19) वेग मंदावत चालला आहे. पण कोरोना अद्याप अटोक्यात आलेला नाही. जगातील अनेक देशांमध्ये कोरोनाने डोकं वर काढले आहे. त्यामुळे पुन्हा चिंता वाढली आहे. अशामध्ये आता केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health) कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीबाबत (Corona Vaccine) महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता देशातील 18 वर्षांवरील सर्व नागरिकांना कोरोना वॅक्सिनचा बूस्टर डोस (Precaution Dose) दिला जाणार आहे. 10 एप्रिल 2022पासून कोविड वॅक्सिनचा बूस्टर डोस देण्यास सुरुवात होणार आहे.Also Read - Corona New Variant: धोका अद्याप टळलेला नाही! मुंबईत आढळले कोरोनाच्या नव्या व्हेरियन्टचे दोन रुग्ण

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शुक्रवारी कोरोना वॅक्सिनच्या बूस्टर डोसबाबत घोषणा केली आहे. ज्या नागरिकांनी कोरोना लसीचे दोन डोस घेऊन 9 महिने पूर्ण झाले आहेत त्या नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये (Private Hospital) जाऊन कोरोना वॅक्सिनचा बूस्टर डोस घेता येणार आहे. आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, ज्यांचे वय 18 वर्षे आहे आणि ज्यांना कोरोना व्हॅक्सिनचा दुसरा डोस घेतल्यानंतर 9 महिने पूर्ण झाले आहे. ते नजीकच्या खाजगी लसीकरण केंद्रांमध्ये (Private Vaccination Center) जाऊन बूस्टर डोस घेऊ शकतात.

Precaution doses to be now available to 18+ population group from 10th April at private vaccination centres: Ministry of Health

