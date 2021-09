नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली असली तरी रुग्णांच्या आकडेवारीमध्ये रोज चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. त्यात कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण (Vaccination) झाले पाहिजे याकडे सरकारने भर दिला आहे. 18 वर्षांवरील नागरिकांचे सध्या लसीकरण सुरु असून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. अशामध्ये 12 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांच्या पालकांची चिंता देखील दूर झाली आहे. कारण पुढच्या महिन्यापासून 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना कोरोना प्रतिबंधन लस दिली जाणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: PM मोदी 3 दिवसीय दौऱ्यासाठी अमेरिकेत दाखल, वॉशिंग्टन विमानतळावर जंगी स्वागत

लहान मुलांच्या लसीकरणाबाबत आनंदाची बातमी आहे. पुढच्या महिन्यापासून 12 ते 18 वयोगटातील मुलांना कोरोना प्रतिबंधन लस (Corona Vaccine) देण्यास सुरुवात होणार आहे. कॅडिला हेल्थकेअर कंपनीची ‘जायकोव्ह-डी’ ही कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जाणार आहे. या लसीचे डोस सुरुवातीला 12 वर्षांवरील मुलांना दिले जाणार आहे. कॅडिला हेल्थकेअर कंपनीच्या ‘जायकोव्ह-डी’ (zykov d) या लसीच्या आपत्कालीन वापर करण्यास ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने (Drug Controller General of India) मागच्या महिन्यात मंजुरी दिली होती. Also Read - Covid19 Vaccine For Children: 5 ते 11 वर्षांच्या मुलांसाठीही उपलब्ध होणार कोरोना व्हॅक्सीन! चाचणीत प्रभावी ठरली फायझरची लस

रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॅडिला हेल्थकेअर कंपनी (Cadilla Healthcare Company) ऑक्टोबरपासून प्रत्येक महिन्याला एक कोटी डोसचे उत्पादन सुरु करणार आहे. जायकोव्ह-डी ही कोरोना प्रतिबंधक लस जगातील पहिली डीएनए (DNA) आधारित कोरोना प्रतिबंधक लस आहे. या लसीचे तीन डोस दिले जाणार आहे. पहिला डोस घेतल्यानंतर 28 दिवसांनी दुसरा डोस दिला जाणार आहे त्यानंतर 56 दिवसांनी तिसरा डोस दिला जाणार आहे. महत्वाचे म्हणजे लहान मुलांना सुई न टोचता हा डोस दिला जाणार आहे. Also Read - Breaking News Live Updates: "देवेंद्र फडणवीस शंभर अजित पवार खिशात घेऊन फिरतात"; चंद्रकांत पाटील यांचं मोठं विधान