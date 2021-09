नवी दिल्ली : देशामध्ये कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona) ओसरत चालली आहे पण रोज कोरोना रुग्णांच्या (Corona Patient) आकड्यामध्ये चढ-उतार पाहायला मिळत आहे. त्यात कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave of Corona) येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने लसीकरण (Vaccination) मोहीमेवर भर दिला आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. अशामध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने (Union Ministry of Health) दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना मोठा दिलासा दिला आहे. यापुढे दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना (disabled and sick people) घरीच कोरोना प्रतिबंधक लस दिली जाणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates:दिलासादायक ! राज्यातील रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 97.22 टक्क्यांवर

गुरुवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यापुढे दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना कोरोना प्रतिबंधक लस (Corona Vaccine) घेण्यासाठी लसीकरण केंद्रावर जाण्याची गरज नाही. दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना घरीच कोरोनावरील लस दिली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांना कुठल्याही प्रकारची नोंदणी करावी लागणार नाही. आरोग्य मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे दिव्यांग आणि आजारी व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी (Member of the Policy Commission Dr.V L Paul) सांगितले की, 'ज्या व्यक्ती लसीकरण केंद्रावर जाऊन लस घेऊ शकत नाही त्यांना घरीच लस देण्याची व्यवस्था केली जाईल. त्यासाठी त्यांना कुठेही नोंदणी करावी लागणार नाही. तसंच, आम्हाला विश्वास आहे की आमची लस सुरक्षित आहे. ही लस घरी घेऊन जाण्यासाठी आम्ही जी व्यवस्था आणणार आहोत ती सुरक्षित, प्रभावी आणि सहाय्यक असेल. यामध्ये एसओपीचे पालन केले जाईल. त्यासाठी आदेश जारी केले जातील. यामध्ये स्थानिक टीम सहभागी होतील. सध्या देशातील 18 वर्षांवरील 66 टक्के नागरिकांना कोरोना लसीचा एक डोस मिळाला आहे. तर 25 टक्के प्रौढ व्यक्तींना कोरोना लसीचे दोन्ही डोस मिळाले आहेत.'