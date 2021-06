नवी दिल्ली : कोरोनाची तिसरी लाट (Third Wave Of Corona) लहान मुलांसाठी जास्त त्रासदायक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कोरोनाची (Coronavirus) तिसरी लाट येण्यापूर्वीच सरकारकडून त्याबाबत उपाययोजना करण्यास सुरुवात झाली आहे. अशामध्ये लहान मुलांना मास्क (Mask) घालण्यावरुन देशाच्या आरोग्य सेवा संचालनालयाने (DGHS) महत्वाची माहिती सांगितली आहे. पाच किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना मास्क घालणे आवश्यक नाही (Masks Not Needed For Children), असे DGHSने नवीन गाईडलाइन्समध्ये (DGHS Guidelines) सांगितले आहे. त्यासोबतच कोरोनाची (Covid-19) लागण झालेल्या 18 वर्षांखालील मुलांना रेमडेसिविर (Remdesivir) औषध देऊ नका, असे देखील या गाईडलाइन्समध्ये स्षष्ट केले आहे. Also Read - PM Ujjwala Yojna: उज्ज्वला योजनेंतर्गत लवकरच मिळणार 1 कोटी मोफत गॅस कनेक्शन!

DGHSने नवीन गाईडलाइन्समध्ये सांगितले की, '6 ते 11 वर्ष वयोगटातील मुलांना पालक (Parents) आणि डॉक्टरांच्या (Doctor) देखरेखीखाली मास्क लावण्यास हरकत नाही. तर 5 किंवा त्यापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांना मास्क घालणे आवश्यक नाही. 18 वर्षांखालील मुलांमध्ये कोरोनाचा होणारा वाढता संसर्ग रोखण्यासाठी काळजी घेणे गरजेचे आहे.' तसंच, 'कोरोनाची कोणतीही लक्षणं नसलेल्या किंवा मध्यम लक्षणं असलेल्या रुग्णांना स्टिरॉइड (Steroids) देणं हानीकारक ठरु शकते. त्यामुळे रूग्णालयात दाखल असलेल्या गंभीर आणि अत्यंत गंभीर रूग्णांच्या उपचारादरम्यान डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली स्टिरॉइड औषधांचा वापर करण्यात यावा.', असं डीजीएचएसने स्पष्ट केले आहे.

तसंच, 'स्टिरॉइड्स योग्य वेळी, योग्य प्रमाणात आणि योग्य काळापूरते दिले जावे.', असे DGHSने गाईडलाइन्समध्ये सांगितले आहे. रुग्णाची स्थिती काय आहे ते पाहूनच त्याची एचआरसीटी करावी किंवा न करावी याचा निर्णय त्या रुग्णावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांनी घ्यावा असे देखील या गाईडलाइन्समध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसंच, 'कोरोनाची लागण झालेल्या मुलांच्या उपचारामध्ये रेमडेसिविरचा वापर करु नका. 18 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांमध्ये रेमडेसिविरच्या (remdesivir) वापरासंदर्भात पुरेशी सुरक्षितता आणि कार्यक्षमतेच्या डेटाचा अभाव आहे.', असे गाईडलाइन्समध्ये सांगण्यात आले आहे.