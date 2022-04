Corona Virus New Variant : गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाने (Corona Virus) संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली होती. आता कुठे कोरोनाचा (Covid-19) वेग मंदावत चालला होता. पण पुन्हा कोरोनाने डोकं वर काढायला सुरुवात केली आहे. भारतामध्ये कोरोना रुग्ण (Corona Patient in India) संख्या कमी होत चालली आहे. त्याचप्रमाणे जगभरातील इतर काही देशामध्ये कोरोना विषाणूचा कहर कमी झाला असताना चीन, फ्रान्ससह अनेक देशांमध्ये कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. चीनची राजधानी शांघायमध्येही कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहता लॉकडाऊन (Lockdown) लागू करण्यात आला आहे. दरम्यान, जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) माहिती दिली आहे की, कोरोना विषाणूचा एक नवीन व्हेरिएंट आढळला आहे. कोरोनाच्या या नव्या व्हेरिएंटचे नाव XE असे आहे. हा नवा व्हेरिएंट कोरोनाच्या (Corona New Variant) पूर्वीच्या ओमिक्रॉनच्या BA.2 प्रकारापेक्षा जास्त संसर्गजन्य आहे. ओमिक्रॉनचे BA.2 कोरोनाचा सब-व्हेरिएंट कोविड-19 चे आतापर्यंतचे सर्वात संसर्गजन्य व्हेरिएंट होते. कोरोनाचा हा व्हेरिएंट भारतासह जगातील अनेक देशांमध्ये पसरले आणि त्यामुळे मोठे नुकसान झाले.Also Read - Pandharpur Vitthal Mandir : गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात आकर्षक सजावट, आजपासून भाविकांना मिळणार थेट दर्शन!

कोरोनाच्या नवीन प्रकाराबद्दल घ्या जाणून –

WHOने सांगितले आहे की, कोविड-19 चे नवीन व्हेरियंट XE हे ओमिक्रॉनच्या दोन व्हेरिएंटचे बनलेले आहे. ओमिक्रॉनचा व्हेरिएंट BA.1 आणि BA.2 यापासून हा व्हेरिएंट तयार झाला आहे. हा व्हेरिएंट सध्या जगभरातील काही देशांमध्येच दिसला आहे. WHOने एका अहवालात म्हटले आहे की, 'एक्सई रीकॉम्बिनेंट (Ba.1-Ba.2) सर्वात आधी 19 जानेवारी रोजी यूकेमध्ये आढळून आला. तेव्हापासून त्‍याच्‍या 600 पेक्षा कमी सीक्‍वेन्‍सची नोंद झाली आहे. WHOने म्हटले आहे की, 'प्राथमिक अंदाजानुसार, हा नवीन सब-व्हेरिएंट XE BA.2 पेक्षा 10 टक्के जास्त संसर्गजन्य आहे. पण या दाव्याला अजून पुष्टी आवश्यक आहे.'

यूके हेल्थ प्रोटेक्शन एजन्सीच्या (UKHSA) अभ्यासानुसार, सध्या कोरोनाचे तीन नवीन प्रकार पसरत आहेत. यामध्ये XD, XE आणि XF यांचा समावेश आहे. अहवालानुसार, एक्सडी डेल्टा बहुतेक फ्रान्स, डेन्मार्क आणि बेल्जियममध्ये सापडला आहे. इम्पीरियल कॉलेज लंडनचे विषाणूशास्त्रज्ञ टॉम पीकॉक यांच्या मते, XD एकापेक्षा जास्त देशांमध्ये पसरला आहे. XE हे ओमिक्रॉनच्या BA.1 आणि BA.2ने तयार झाला आहे. हा व्हेरिएंट यूकेमध्ये सापडला आहे आणि त्याच्या समुदायाच्या प्रसाराचे पुरावे देखील सापडले आहेत. त्याच वेळी, XF हे ओमिक्रॉनच्या डेल्टा आणि BA.1 पासून तयार झाले आहे. हा व्हेरिएंट यूकेमध्ये सापडला होता. पण 15 फेब्रुवारीपासून हा व्हेरिएंट सापडला नाही.