WHO Warn: गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना (Corona Virus) आपल्यामध्ये आहे. या कोरोनाने (Covid -19) संपूर्ण जगाची चिंता वाढवली होती. आता कुठे कोरोनाचा प्रभाव कमी होत चालल्यामुळे सर्व देशांना दिलासा मिळाला होता. सर्वच देशांनी कोरोनासंदर्भातील नियमांमध्ये सूट दिली होती. पण या कोरोनाने आता पुन्हा जगाची चिंता वाढवली आहे. कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट बीए- 2 ने (Corona Variant BA-2) चिंता वाढवली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कोरोनाबाधित रुग्णांची (Corona Patient) संख्या वाढू लागली आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता चीनमधील (China) अनेक शहरांमध्ये लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. काही युरोपियन (European Country) आणि पूर्व आशियाई देशांमध्ये कोरोना प्रकरणांमध्ये (Corona Cases) मोठ्या संख्येने वाढ होण्यास सुरुवात झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आरोग्य संघटना अर्थात डब्ल्यूएचओने (WHO) जगभरातील देशांना गंभीर इशारा दिला आहे.Also Read - Corona Virus Updates: युरोपियन देशात पुन्हा कोरोनानं डोकं वर काढलं, केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी तातडीची बैठक घेत अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश!

‘काही देशांमध्ये करोनाच्या चाचण्या करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटलं आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत वाढलेलं करोनाबाधितांचं प्रमाण चिंताजनक आहे.’, असे WHOकडून सांगण्यात आले आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. अचानक कोरोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ का होऊ लागली? याबद्दल WHOने सांगितले की, ‘एकीकडे कोरोनाचा व्हेरिएंट ओमायक्रॉन आणि बीए.2 मुळे वेगाने प्रसार होत असताना दुसरीकडे अनेक ठिकाणी निर्बंध शिथिल करण्यात आल्याचा देखील परिणाम बाधितांची संख्या वाढण्यात झाला असावा.’ तसेच, ‘काही देशांमध्ये लसीकरणाविषयी गैरसमज आणि जनजागृतीचा अभाव या गोष्टी देखील कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढण्यास कारणीभूत ठरल्या असण्याची शक्यता WHOने व्यक्त केली आहे. Also Read - LIC Policy Premium : प्रीमियम वेळेवर भरला नाही? 25 मार्चपर्यंत करा हे काम, लागणार नाही दंड

Media briefing on #COVID19, #Ukraine and other emergencies with @DrTedros https://t.co/cJZ6GufbSC

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 16, 2022