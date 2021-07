नवी दिल्ली : कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा संसर्क कमी झाल्यानंतर अनेक राज्यात अनलॉक (Unlock)प्रक्रिया सुरू झाली आहे. टप्प्याटप्प्याने लॉकडाऊनचे (Lockdown) निर्बंध शिथिल करण्यात येत आहेत. दमम्यान, निर्बंध शिथिल होताच पर्यटन स्थळांवर लोकांची गर्दी वाढत आहे. मनाली, मसूरी, शिमला यासह राज्यात देखील महाबळेश्वर, लोणावळा या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक गर्दी करत असल्याचे चित्र आहे. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता असताना देखील सोशल डिस्टंसिंगच्या निमयांचे उल्लंघन होत आहे. आज पूर्वोत्तर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: जगभरात वेगाने पसरतोय डेल्टा व्हेरिएंट, विनाशकारी उद्रेक होण्याची शक्यता

यादरम्यान केंद्र सरकारने म्हटले की, देशातील अनेक भागांमध्ये कोरोनाच्या नियमांचे उल्लंघन होत आहे आणि यामुळे आतापर्यंतची मेहनत वाया जाऊ शकते. आरोग्य मंत्रालयाचे सहसचिव लव अग्रवाल मंगळवारी म्हणाले की, आपण तिसऱ्या लाटेविषयी बोलतो तेव्हा लोक त्याकडे हवामानाचा अंदाज असल्याप्रमाणे पाहतात. हे अत्यंत चुकीचे आहे. शिवाय हे समजून घेण्यास कमी पडतात की कोरोनाच्या नियमांचे पालन केल्याने किंवा ते नियम न पाळल्याने भविष्यातील लाटांना थांबवता येऊ शकेल किंवा त्या निर्माण होतील.

We would like to request to everyone — when we talk about the third wave (of COVID-19), we are taking it as a weather update and not understanding its seriousness and our responsibilities associated with it: Lav Agarwal, Joint Secretary, Health Ministry pic.twitter.com/TAMUnFp9bb

