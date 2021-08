नवी दिल्ली: केरळमध्ये कोरोनाव्हायरसचा (Coronavirus latest update Kerala) पुन्हा विस्फोट झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. गेल्या 24 तासांत केरळमध्ये 65 टक्के नवे रुग्ण आढळून आल्यानं चिंता वाढली आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: अफगाणिस्तानवरुन मायदेशी परतलेले 16 जण कोरोना पॉझिटिव्ह

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानं (Union Health Ministry) दिलेल्या माहितीनुसार, केरळमध्ये गेल्या 24 तासांत 24,296 कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले आहेत. गेल्या तीन महिन्यातील ही सर्वाधिक आकडेवारी आहे. इतकंच नाही तर देशाच्या एकूण रुग्णांच्या 65 टक्के नवे रुग्ण एकट्या केरळ राज्यात आहे.

India reports 37,593 new #COVID19 cases, 34,169 recoveries and 648 deaths in the last 24 hrs, as per Health Ministry.

Total cases: 3,25,12,366

Total recoveries: 3,17,54,281

Active cases: 3,22,327

Death toll: 4,35,758

Total vaccinated: 59,55,04,593 (61,90,930 in last 24 hrs) pic.twitter.com/8Et8NkUhBb

— ANI (@ANI) August 25, 2021