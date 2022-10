Coronavirus Vaccination: कोरोना लसींच्या (Corona Vaccine) उत्पादनाचा उल्लेख करत अमेरिकेकडून (America) भारताचे कौतुक करण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेदरम्यान, व्हाईट हाऊसचे (white house) कोविड-19 प्रतिसाद समन्वयक डॉ. आशिष झा म्हणाले की, उत्पादन क्षमतेमुळे भारत हा लसीचा मोठा निर्यातदार देश आहे. ते म्हणाले की, भारत हा जगातील महत्त्वाचा लस उत्पादक देश आहे. यासोबतच भारताने जागतिक स्तरावर कोरोना लसींचा मोठ्या पुरवढा केला आहे. यामुळे त्यांची लस वितरणात महत्त्वाची भूमिका असल्याचेही ते म्हणाले.Also Read - Amou Haji Died: जगातील सर्वात 'घाणेरडी व्यक्ती' अमौ हाजीचे वयाच्या 94 व्या वर्षी निधन, 50 वर्षांपासून केली नव्हती अंघोळ!

भारताने गेल्या वर्षी 31 डिसेंबरपर्यंत जगातील 97 देशांना कोरोना लसीचे 11.54 कोटी डोस पुरवले होते. आपल्याकडे गेल्या वर्षी 16 जानेवारी 2021 रोजी कोरोना व्हायरस विरोधात लसीकरण मोहीम सुरू करण्यात आली. या दिवसापासून भारताने लस मैत्री कार्यक्रमांतर्गत इतर देशांना लस निर्यात करण्यास सुरुवात केली. भारताने लस मैत्री कार्यक्रमांतर्गत आपल्या शेजारील देशांसह इतर अनेक गरीब देशांना अनुदान म्हणून लस पाठवली होती. यासोबतच अनेक देशांना ही लस विकण्यातही आली आहे. एवढेच नाही तर भारताने जागतिक आरोग्य संघटनेसाठी म्हणजेच WHO च्या कोवॅक्स कार्यक्रमासाठी ही लस उपलब्ध करून दिली आहे.

United States | India has been a major exporter of vaccines because of its incredible manufacturing capacity. India is an important manufacturer of vaccines in the world: Dr Ashish Jha, White House COVID-19 Response Coordinator during a press briefing pic.twitter.com/wYhb9ym9WQ

