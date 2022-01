Covid-19 New Guidelines : जगभरामध्ये कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला (Third Wave of Corona) सुरुवात झाली आहे. कोरोना रुग्णांमध्ये (Corona Patient) वाढ होत चालली आहे. अशामध्ये कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट (Corona New Variant) ओमिक्रॉनने (Omicron) देखील जगाची चिंता वाढवली आहे. भारतात देखील कोरोना रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत होती. कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता केंद्र सरकारने (Central Government) प्रवाशांसाठी नवी नियमावली (New Guidelines) जाहीर केली आहे. केंद्र सरकारने ज्या देशांना जोखीम असलेल्या श्रेणीत (Risk Countries) टाकलं आहे त्या देशातून भारतात येणाऱ्या प्रवाशांसाठी (International travellers)हे नियम लागू असतील. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या नियमांचे पालन या प्रवाश्यांना करावे लागणार आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: ताडदेव परिसरातील इमारतीला भीषण आग, दोघांचा मृत्यू तर 15 जण जखमी

From Jan 22nd, isolation facility not mandatory for int’l travelers arriving from at-risk countries.

“If tested positive, their samples should be further sent for genomic testing at INSACOG laboratory network. They shall be treated/isolated as per laid down standard protocol.” pic.twitter.com/E3eApIEPWa

— ANI (@ANI) January 21, 2022