नवी दिल्ली: कोरोनाव्हायरसच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या (Covid 19 Third Wave Alert) धोका लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या नेतृत्त्वातील केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहेत. तो म्हणजे देशात आंतरराष्ट्रीय विमान (International Flight) प्रवासावर पुन्हा निर्बंध आणण्यात आले आहेत. देशात 31 ऑगस्ट 2021 पर्यंत आंतरराष्ट्रीय प्रवासी विमानांचं उड्डान बंद करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर इतर देशातील विमानांना देखील देशात येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. एविएशन रेग्युलेटर डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एविएशनने (DGCA) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केल्या आहे.Also Read - Breaking News Live Updates: पी. व्ही सिंधूची सेमी फायनलमध्ये धडक, जपानच्या खेळाडूचा केला पराभव

कोरोना संसर्गाच्या (Coronavirus Third Wave) तिसऱ्या लाटेचा धोका अनेक देशांमध्ये वाढला आहे. अमेरिकेत आणि काही युरोपिय राष्ट्रांमध्ये डेल्टा व्हेरिएंटच्या (Delta Varient) रुग्णांमध्ये झपाट्यानं वाढ होत आहेय. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसह इतर देशांनी बाहेरून येणाऱ्या विमानांवर बंदी घातली आहे. या धर्तीवर DGCA ने देशात आंतरराष्ट्रीय प्रवासी वाहतुकीवर पूर्णतः निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु कार्गो फ्लाइट्स (Corgo Flight) आणि त्यांच्या उड्डाणांना परवानगी असेल, असं DGCA ने म्हटलं आहे. Also Read - Maharashtra Unlock Updates: 25 जिल्ह्यांत आणखी सूट मिळणार, लोकल ट्रेनबाबत 2 दिवसांत निर्णय



दरम्यान, कोरोना व्हायरसच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेमुळे (covid 19 third wave) महाराष्ट्र सरकारची (Maharashtra Government) देखील चिंता वाढली आहे. कोरोनाची तिसरी लाट कधी येणार याबाबत अनेक शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. अशात महाराष्ट्र टास्क फोर्सने कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेबाबत मोठा इशारा (maharashtra task force warning) दिला आहे. कोरोना नियमांचं काटेकोरपणे पालन न केल्यास पुढील 2 ते 3 आठवड्यात महाराष्ट्रात कोरोनाची तिसरी लाट (third wave will come) येऊ शकते. या लाटेमध्ये जवळपास 10 टक्के लहान मुलांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याची भीती टास्क फोर्सनं वर्तवली आहे. Also Read - Lockdown Again: कोरोनाचा धोका वाढला! 'या' राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन, केंद्रीय पथक येणार

तिसऱ्या लाटेमध्ये कोरोना रुग्णसंख्या 8 ते 10 लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. तसेच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा लहान मुलांना सर्वात जास्त धोका असेल, असं तज्ज्ञांकडून वारंवार सांगितलं जात आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या सर्व नियमांचे सक्तीने पालन करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा राज्यामध्ये कोरोनाची तिसरी लाट लवकरच येऊ शकते, अशी भीती देखील वर्तवली आहे.

डेल्टा प्लस व्हेरिएंट (delta plus varient) पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक आहे, अशा परिस्थितीत टास्क फोर्सने तिसऱ्या लाटेचा इशारा दिला आहे.