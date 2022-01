Covid Test New Guidelines: देशात कोरोना आणि त्याच्या नवीन ‘ओमिक्रॉन’ प्रकाराचा वेगाने फैलाव होतोय. गेल्या काही दिवसांपासून दैनंदिन रुग्णसंख्येत मोठी वाढ होत आहे. कोरोना संसर्गाच्या वेगाला लगाम घालण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार सतर्क आहेत. राज्य सरकारांनी अनेक निर्बंध जाहीर केले असताना आता केंद्र सरकारनेही कोरोना चाचणीसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (New Covid Testing Guidelines) जारी केले आहेत. त्यानुसार, कोरोना बाधित रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांची हाय रिस्क अशी ओळख होत नाही तोपर्यंत त्यांना कोविड चाचणी करण्याची गरज नाही, असे म्हटले आहे.Also Read - New Guidelines: जीम, सलून आणि ब्युटी पार्लर सुरु करण्यास अटींसह परवानगी, ठाकरे सरकारने नियमावलीत केले बदल!

इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च म्हणजेच ICMR ने जारी केलेल्या अॅडव्हायझरीमध्ये (New Guidelines) म्हटले आहे की लक्षणे असलेल्या रूग्णांची लवकरात लवकर ओळख करून त्यांना योग्य वेळी आयसोलेशनसह योग्य उपचार दिले जावेत. वृद्ध आणि इतर गंभीर आजारांनी ग्रस्त लोकांमध्ये संसर्गाची ओळख जलद गतीने केली पाहिजे. विशेषत: उच्च रक्तदाब, फुफ्फुस आणि किडनीचे आजार, लठ्ठपणा इत्यादी आजार असलेल्या लोकांची ओळख लवकर केली पाहिजे. Also Read - Omicronची ही आहेत 5 धोकादायक लक्षणे, चुकूनही दुर्लक्ष करू नका!

दुसरीकडे केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा कोरोनाबाबत इशारा दिला आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्यांना पत्र लिहून सांगितले की, सध्या सक्रिय प्रकरणांपैकी केवळ 5 ते 10 टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. मात्र परिस्थिती वेगाने बदलू शकते. गरज भासल्यास कोविड लसीकरण केंद्रे (COVID Vaccination Centres) रात्री 10 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येतील. कोविड लसीकरण केंद्रांची वेळ निश्चित नाही. ते आवश्यकतेनुसार निश्चित केले जाऊ शकते. पायाभूत सुविधा असल्यास रात्री 10 वाजेपर्यंत लसीकरण केंद्रे सुरू करता येतील, असे या पत्रात म्हटले आहे. Also Read - राज्यभरात सरकारकडून कडक निर्बंध जारी तरी रूग्ण संख्येतील वाढ सुरूच

In fresh advisory for testing COVID samples, ICMR says contacts of COVID patients do not need testing unless identified as high risk based on age or comorbidities pic.twitter.com/iv3TmH0yHs

— ANI (@ANI) January 10, 2022