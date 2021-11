सुकमा : छत्तीसगडच्या (Chhattisgarh) सुकमा जिल्ह्यामध्ये (Sukma Distict) धक्कादायक घटना घडली आहे. सीआरपीएफच्या जवानाने (CRPF Jawan) आपल्या साथीदारांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. या गोळीबारामध्ये चार जवानांचा मृत्यू झाला (Four jawans Killed) तर तीन जवान गंभीर जखमी (3 injured) झाले आहेत. जखमी जवानांमधील एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर आली आहे. सुकमा जिल्ह्यातील मरईगुडामधील लिंगनपल्ली तळावर (CRPF camp in Maraiguda) ही घटना घडली आहे.Also Read - Raipur Railway Blast: रायपूर रेल्वे स्टेशनवर CRPFच्या स्पेशल ट्रेनमध्ये स्फोट, 6 जवान जखमी!

Chhattisgarh: Four jawans of CRPF 50 Bn killed and 3 injured in a case of fratricide in a CRPF camp in Maraiguda Police station limits of Sukma. A jawan had opened fire at the camp. pic.twitter.com/4ZF64RCNKM

— ANI (@ANI) November 8, 2021