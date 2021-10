मुंबई: क्रुझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणी (Cruise Drugs Party Case) बॉलिवूड अभिनेता शाहरुख खानचा (Bollywood Actor Shahrukh Khan) सुपुत्र आर्यन खानच्या (Aryan Khan) जामीन अर्जावर आज सुनावणी होणार आहे. अशाच आर्यन खान आणि बॉलिवूडमधील एका नवोदित अभिनेत्रीचे व्हॉट्सअॅपवरील संभाषण ( WhatsApp Chat) उघड झाल्यानं खळबळ उडाली आहे. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोने (NCB) आर्यन आणि अभिनेत्रीचं व्हॉट्सअॅप चॅट कोर्टात सादर केले आहेत. ‘एएनआय’ (ANI) या वृत्तसंस्थेनं ट्वीट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला नवं वळण लागलं असून आर्यनला जामीन मिळणार की नाही? पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.Also Read - Maharashtra Supplementary Exam Results: 10 वी-12 वीच्या पुरवणी परीक्षेचा निकाल आज, असा पाहाता येईल निकाल

NCB ने केलेल्या दाव्यानुसार, मुंबई पोलिसांना क्रुझ ड्रग्ज पार्टीशी संबंधित व्हॉट्सऍप चॅट सापडले आहेत. हे चॅट आर्यन खान आणि नवोदित अभिनेत्रीचं आहे. NCB नं व्हॉट्सऍप चॅट कोर्टात सादर केले आहेत. त्यामुळे आता आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर आज होणाऱ्या सुनावणीकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. त्याचबरोबर ही नवोदित अभिनेत्री कोण, असा सवाल देखील उपस्थित झाला आहे.

Drugs-on-cruise case | Mumbai NCB says it has submitted WhatsApp chats of Aryan Khan in the court.

Police has found a drug related WhatsApp chats that are allegedly between Aryan Khan and a debut Actress: NCB

