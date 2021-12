मुंबई : तुम्हाला बँकांच्या क्रेडिट कार्डबद्दल माहिती असेलच पण तुम्ही क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड क्रिप्टो क्रेडिट कार्डबद्दल ( crypto credit card) ऐकले आहे का? बँका ज्याप्रकारे ग्राहकांच्या सोयीसाठी क्रेडिट कार्ड देतात त्याचप्रकारे क्रिप्टो चलनासाठी (crypto currency) क्रिप्टो क्रेडिट कार्डचा वापर केला जातो. सध्या क्रिप्टो करन्सीमध्ये लोक मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. त्यामुळे आता व्यवहारही डिजिटल पद्धतीने म्हणजेच क्रिप्टो चलनात होत आहेत आणि त्यासाठी क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड आवश्यक आहे. जसे तुम्ही बँकांचे क्रेडिट कार्ड व्यवहारासाठी वापरता त्याचप्रमाणे तुम्ही क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड ( crypto credit card) देखील वापरू शकता. (Crypto Credit Cards in marathi: What is crypto credit card? is Different From Bank Credit Cards? Know Full Details)Also Read - Cryptocurrency: क्रिप्टोला चलन म्हणून नव्हे, मालमत्ता म्हणून मिळू शकते परवानगी; कायद्याला दिले जात आहे अंतिम स्वरूप

क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय? (What is crypto credit card)

क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड (crypto credit card) हे एक प्रकारचे डेबिट कार्ड असते आणि ते बँकेच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसारखेच असते. फरक एवढाच आहे की बँकांच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डमध्ये नोट चलन किंवा नाणे चलन वापरले जाते. परंतु क्रिप्टो क्रेडिट कार्डमध्ये पूर्णपणे डिजिटल चलन (Digital currency) किंवा क्रिप्टोकरन्सीचा (cryptocurrency) वापर केला जातो.

आपण जसे बँकांच्या क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डने (Crypto Credit Cards in marathi) व्यवहार करताना रोख रक्कम देत नाही आणि कार्ड पुढे करतो त्याचप्रमाणे क्रिप्टो क्रेडिट कार्डमध्ये आपल्याला बिटकॉइन, इथरियम किंवा डोजकॉइन देण्याची गरज नसते आणि क्रिप्टो क्रेडिट कार्डमधून तुम्ही पेमेंट करू शकता. क्रिप्टो क्रेडिट कार्डद्वारे (crypto credit card) प्रथम क्रिप्टोकरन्सी संबंधीत देशाच्या चलनात रूपांतरित केली जाते आणि नंतर ती समोरच्याला दिली जाते. पेमेंट करणारी व्यक्ती कोणत्याही वस्तूंच्या खरेदीसाठी यातून पेमेंट करू शकतो.

या कार्डद्वारे पेमेंट व्यवहार करण्यासाठी तेवढाच वेळ लागतो जेवढा बँकांच्या कार्डांना लागतो. कारण हे कार्ड पूर्णपणे ऑनलाइन हायटेक सुविधांनी सुसज्ज आहे. क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड केवळ व्हिसा (Visa) किंवा मास्टरकार्डद्वारे (MasterCard) तयार केले जातात. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही क्रिप्टो संस्थेकडून क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जारी करावे लागेल. क्रिप्टोकरन्सी (cryptocurrency) एक्सचेंजमध्ये व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या अशी कार्डे जारी करतात.

शिफ्ट कार्डच्या नावाने कॉइनबेस (Coinbase) द्वारे पहिले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड जारी केले गेले होते. क्रिप्टो क्रेडिट कार्डमध्ये बिटकॉइन्सचे बॅलेन्स जमा केले जाते आणि तुम्ही जशी जशी खरेदी करता तसे तसेच त्यातून बॅलेन्स कमी होत जाते. शिफ्ट क्रेडिट कार्डमध्ये व्यवहारांसाठी दररोज 1,000 डॉलरची मर्यादा आहे आणि ATM मधून जास्तीत जास्त 200 डॉलर काढण्याची मर्यादा आहे.

क्रिप्टो करन्सी वापरत असाल तर क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड घेणे फायदेशीर ठरू शकते. या कार्डचा सर्वात मोठा फायदा असा आहे की बँकांच्या क्रेडिट कार्डवर ज्या प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते तसे क्रिप्टो क्रेडिट कार्डबाबत नसते. क्रेडिट कार्डसाठी बँकांकडून शुल्क आकारले जाते तर क्रिप्टो क्रेडिट कार्डद्वारे लिमिटपर्यंत खर्च केल्यास कार्डचे शुल्क माफ केले जाते. तसेच क्रिप्टो क्रेडिट कार्डमध्ये फॉनेन एक्सचेन्जचे कोणतेही शुल्क आकराले जात नाही. बँकांच्या क्रेडिट कार्डवर हे शुल्क आकारले जाते.

क्रिप्टो क्रेडिट कार्डवरील रिवॉर्ड पॉइंट्सचे मूल्य क्रिप्टोकरन्सीच्या वाढीसोबत वाढू शकते. तर करन्सीचे मुल्य घडल्यानंतर रिवॉर्ड पॉइंट्सचेही मुल्य घटते. हे स्टॉक मार्केट सारखे आहे. जसे की स्टॉक वाढला की मूल्य वाढते आणि स्टॉक कमी झाल्यावर मूल्य कमी होते.