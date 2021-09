मुंबई: व्हर्चुअल चलन असलेल्या क्रिप्टोकरन्सीच्या जगात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. बिटकॉइनसह (Bitcoin) अनेक क्रिप्टोकरन्सींचे मूल्य ढासळले आहे. यामागचे कारण चीन असल्याचे सांगितले जात आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, चीनच्या केंद्रीय बँकेने दिलेल्या इशाऱ्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट दिसून आल्याचे म्हटले जात आहे. (Cryptocurrency Down down: Cryptocurrency market crashes after a warning of China! Big decline in many currencies with Bitcoin)Also Read - Cryptocurrency in India : भारतात क्रिप्टो करन्सीबाबात मोठी बातमी! सरकारने उचलले मोठे पाऊल

चीनची केंद्रीय बँक ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने (People’s Bank of China) सर्व डिजिटल चलन क्रिया बेकायदेशीर आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिली होता. शुक्रवारी चीनच्या ‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी सर्व आर्थिक व्यवहार बेकायदेशीर आहेत असे म्हटले होते. Also Read - Breaking News Live Updates: नारायण राणेंच्या भेटीनंतर शिवसैनिकांनी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळाचं केलं शुद्धीकरण

‘पीपल्स बँक ऑफ चायना’ने (People’s Bank of China) म्हटले की व्हर्चुअल करन्सीच्या ट्रेडिंग, ऑर्डर मॅचिंग, टोकन जारी करणे आणि डेरिव्हेटिव्ह्ज यासारख्या सेवांवर पूर्णपणे बंदी आहे. बँकेने म्हटले की, “चीनमध्ये अशा सेवा पुरवणाऱ्या विदेशी क्रिप्टोकरन्सीलाही कायदेशीर मानले जाणार नाही. उल्लेखनीय बाबा म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीची मायनिंग करणारा चीन हा जगातील सर्वात मोठ्या देशांपैकी एक आहे.

चिनी बँकेच्या या इशाऱ्यानंतर आतापर्यंत बिटकॉइनची किंमत 4 टक्क्यांहून अधिक घसरली आणि USD 41,161.00 म्हणजे सुमारे 30,40,254.36 रुपयांवर पोहोचली. त्याचप्रमाणे जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची क्रिप्टोकरन्सी इथरची (Ether) किंमत 8 टक्क्यांनी घसरली आहे. इथरची संध्याची किंमत USD 2805.81 2,07,221.41 एवढी म्हणजे 2,07,221.41 रुपये एवढी आहे.

पीपल्स बँक ऑफ चायनाने (PBOC) शुक्रवारी एका ऑनलाइन निवेदनात म्हटले की, “व्हर्च्युअल चलनाशी संबंधित व्यावसायिक व्यवहार बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार आहेत आणि कायद्यानुसार गुन्हेगारी दायित्वासाठी गुन्हेगारांची चौकशी केली जाईल.”