Cyclone Asani Updates: बंगालच्या उपसागरात उसळलेल्या असनी चक्रीवादळ (Cyclone Asani) आता वेगाने उत्तर-पश्चिमेकडे सरकते आहे. असनी चक्रीवादळ बुधवारी आंध्र प्रदेश (Andhra pradesh)आणि ओडिशात (Odisha) धडकण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) दिलेल्या माहितीनुसार, असनी चक्रीवादळ बुधवारी उग्र रुप धारण करू शकते. वादळ बुधवारी सकाळी काकीनाडा आणि विशाखापत्तनम् च्या किनारपट्टीवर धडकेल. नंतर ते आंध्र प्रदेशाच्या किनारपट्टीकडे कूच करेन.

असनी चक्रीवादळाचा कोणताही धोका नसला तरी सध्या वातावरणात मात्र मोठा बदल दिसून येत आहेत. चक्रीवादळाचा परिणाम संपूर्ण महाराष्ट्रावरही दिसून येत आहे. बुधवारी सकाळपासूनच मुंबईसह मराठवाडा, कोकणात ढगाळ वातावरण पाहायला मिळत आहे. कोकण, गोव्यात या ठिकाणी सध्या वातावरण ढगाळ आहे. काही ठिकाणी हलक्या ते मध्यम स्वरुपाच्या पावसाच्या सरी देखील कोसळल्या. 11 ते 13 मेदरम्यान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा, कोकण (Konkan) किनारपट्टीला भारतीय हवामान विभागाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या भागात हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. मच्छीमारांना देखील सतर्क राहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पार्श्वभूमीवर मच्छिमारांच्या नौका देखील सुरक्षितरित्या किनाऱ्यावर उभ्या करण्यात आल्या आहेत.

#WATCH Andhra Pradesh | Visuals from Kakinada – Uppada Beach road as rough sea conditions increase with strong winds due to #CycloneAsani pic.twitter.com/kqw394Mj86

— ANI (@ANI) May 11, 2022